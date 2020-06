Кто Вы по профессии? What is your profession?

Я психолог. I am a psychologist.

У меня много работы. I have a lot to do.

Мне нечего делать. I have nothing to do.

Моя работа начинается в 9 часов утра. I start working at 9 o'clock in the morning.

Я должен много / тяжело работать. I have to work hard.

В какое время Вы начинаете работу? What time do you get to work?

Сколько часов ваш рабочий день? How many hours a day do you work?

У меня семичасовой рабочий день. I have a 7-hour working day.

Сегодня у меня выходной. Today is my day off.

У меня сейчас отпуск. I am on holiday now.

У Вас оплачиваемый отпуск? Do you have paid holidays?

Когда Вы получаете зарплату? When do you get your salary?

Мне платят два раза в месяц. I get salary twice a month.

У меня хорошо оплачиваемая работа. I have a well-paid job.