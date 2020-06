Вы замужем (женаты)? Are you married?

Нет, я не женат (незамужем). No, I'm single.

Я замужем (женат). I am married.

Я разведен/разведена. I am divorced.

Мой муж - учитель. My husband is a teacher.

бывший муж ex-husband / former husband

гражданская жена common-law wife

бывшая жена ex-wife, former wife

У Вас есть дети? Do you have children?

У Вас есть сёстры? братья? Do you have sisters? brothers?

Сколько у них детей? How many children do they have?

племянник nephew

племянница niece

У меня много родственников. I have a lot of relatives.