Сколько Вам лет? How old are you?

Мне двадцать один год. I'm twenty one.

Вы не выглядите на свои годы. You certainly don't look your age.

Когда / Где Вы родились? When / Where were you born?

Я родился в 1980-м году / в Киеве. I was born in 1980 / in Kiev.

Как он выглядит? What does he look like?

У нее приятная внешность. She is a good-looking girl.

У нее светлые / темные волосы. She has fair / dark hair.

У нее карие / голубые глаза. She has brown / blue eyes.

толстые щёки fat cheeks

стройный slender / slim

Она – милая девушка. She is a pretty/nice girl.

привлекательная улыбка attractive / winning smile

Какой у Вас рост? What is your height?

в ысокая high / tall

невысокая low / short

Сколько Вы весите? What is your weight?/ How much do you weight?