Который час? What time is it?

Сколько времени? What time do you have?

Семь часов. It's seven o'clock.

Без четверти восемь. It's a quarter to eight.

Десять минут пятого. It's ten minutes past four.

Полдевятого. It's half past eight.

Рано. It's early.

Уже поздно? Is it late?