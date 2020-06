Где можно получить багаж? Where can I get my baggage?

Вот моя багажная квитанция. Here is my claim tag.

Я не могу найти свой багаж. I can't find my baggage.

Мне не выдали багажную квитанцию при регистрации. I didn't receive the claim tag when I checked in.

Мой багаж поврежден, и некоторых вещей не хватает. My baggage is broken, and some things are missing.

Где можно найти носильщика? Where can I find a porter?

Это мой багаж. This is my baggage.

Пожалуйста, отнесите эти вещи к стоянке такси. Please take this baggage to the taxi stand.

В багаже есть хрупкие предметы. It's fragile.

Будьте осторожны, пожалуйста. Please becareful carrying it.