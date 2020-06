Где стойка Финнэйр? Where is the Finnair counter?

Где здание аэропорта? Where is the airport terminal?

Где проходит регистрация? Where do I check in?

Отправьте багаж в мою гостиницу. Address the luggage to my hotel.

Сколько нужно платить за лишний вес? How much is the excess baggage charge?

Я хотел бы отправить этот багаж в Париж. I'd like to send this baggage to Paris.

Я транзитом до Лос-Анжелеса. I'm in transit for Los Angeles.

Когда посадка? When is boarding time?

На какой выход? What is the gate number?

Этот рейс отправится вовремя? Will this flight leave on time?

Я хотел бы забронировать место в салоне для некурящих. I would like to reserve a seat in the non-smoking section.