Дайте мне, пожалуйста, другой бланк декларации. May I have another customs form?

Покажите, пожалуйста, как заполнять это форму. Please show me how to fill in the form.

Вот мой паспорт. Here's my passport.

Поставьте мне, пожалуйста, штамп в паспорт. Would you please stamp my passport?

Какова цель Вашей поездки? What is the purpose of your visit?

Я турист. I'm a tourist.

Я в отпуске. I am on vacation.

Я в командировке. I am on a business trip.

Это мой первый приезд. This is my first visit.

Как долго Вы здесь пробудите? How long will you stay here?

Я собираюсь пробыть здесь две недели. I plan to stay two weeks.

Вот моя транзитная виза. This is my transit pass.

У меня только предметы личного пользования. I only have articles for personal use.

Это подарок для друга. This is a gift for a friend.

Эта видеокамера для моего личного пользования. This video camera is for my personal use.

Это стоит около … It costs about....

Мне нечего декларировать. I have nothing to declare.

Беспошлинный магазин. Duty-free shop.

Можно в этом аэропорту что-нибудь купить? Can we do some shopping in this airport?

Мне нужно будет платить пошлину за камеру, которую я здесь купил? Do I have to pay duty on the camera I bought here?