Где это место? Where is this seat?

Не могли бы Вы поменяться со мной местами? Could I change seats with you?

У Вас есть английская газета? Do you have an English newspaper?

Не могли бы Вы принести мне одеяло? Would you please get me a blanket?

Принесите подушку, пожалуйста. Could you give me a pillow, please?

Можно еще один напиток? Can I have another drink?

Можно еще орехов? Can I have more nuts?

Я хотел бы заказать напитки. I want to order some drinks.

Чай, пожалуйста. Tea, please.

Есть ли на борту стюардесса, говорящая по-французски? Is there a French - speaking stewardess on board?

Есть ли на борту стюардесса, говорящая по-английски? Is there a stewardess (flight attendant) on board who can speak English?

Вы можете перевести это на английский? Can you translate it into English?

Пожалуйста, не курите здесь. Please don't smoke here.

На сколько отложен рейс? How long will it be delayed?

Надолго мы здесь остановились? How long will we stop here?

Мне плохо. I feel sick.

Можно мне откинуть спинку? May I recline my seat?

Можно в самолете купить что-нибудь без пошлины? Do they sell duty-free goods on board?

Мне нужны для кино наушники. I would like some earphones for the movie.

Это не работает. It doesn't work.