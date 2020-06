Где находится информационное бюро? Where is the tourist information office?

Я транзитный пассажир до Сан–Франциско. I am a transit passenger to San Francisco.

Я успею сделать пересадку в тот же день? Can I make a connection on the same day?

Сколько нужно времени на пересадку? How long does it take to make a connection?

Можно мне заказать номер в гостиницу? Can I reserve a hotel room here?