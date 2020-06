Это прямой рейс? Is that a direct flight?

В этом рейсе есть промежуточные посадки? Does the flight land somewhere before the final destination?

Какие есть рейсы до Лондона? What flights are there to London?

Пожалуйста, проверьте в других компаниях. Please check other airlines.

Не могли бы Вы уточнить, есть ли билеты на этот рейс? Would you please check whether there is room on the flight?

Сколько рейсов в день? How frequent are the flights?

Когда мне нужно быть в аэропорту? How early must I be at the airport?

Сколько мне можно брать багажа? How much luggage am I allowed to take?

У меня нет багажа. I don't have luggage.

Сколько стоит билет? How much is the ticket?

Есть ли какие-нибудь скидки? Is there any discount?

Забронируйте место на ближайший рейс до Лондона, пожалуйста. Please reserve the next flight to London.

Один билет до Лондона, бизнес-класс. One business class ticket to London.

Я хотел бы вернуть свой билет до Варшавы. I would like to cancel my ticket to Warsaw.

Снимите этот заказ, пожалуйста. Cancel this reservation, please.

Я хотел бы подтвердить заказ. I'd like to reconfirm a reservation.