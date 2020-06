Я бы хотел постричься. I would like to have a haircut.

Стригите покороче, пожалуйста. Cut it short, please.

Только подровняйте, пожалуйста. Just trim it, please.

Не слишком коротко. Not too short.

Я хотел бы побриться. I would like to have a shave.

Постригите и побрейте, пожалуйста. Haircut and shave, please.

Я бы хотела помыть голову. I would like to have a shampoo.

Я бы хотела покрасить волосы. I would like to have my hair colored.

Сделайте мне пробор на левой (правой) стороне. Would you please part my hair on the left (right) side?

Зачешите мне волосы назад. Would you please comb my hair back from the forehead?

Я хотела бы сделать маникюр. I would like to have a manicure.