Тут есть поблизости кемпинг? Is there a camp site nearby?

Мы можем расположиться здесь? May we camp here?

Мы можем остаться здесь на ночь? Can we spend the night here?

Город далеко отсюда? Is the town far from here?

Где можно набрать воды? Is there a place where we can get water?

Я хотел бы половить рыбу. I am interested in fishing.

Можно здесь ловить рыбу? Is fishing allowed here?