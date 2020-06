Двигатель не заводится. The engine won ’ t start.

Двигатель перегревается. The engine gets very hot.

Он очень шумит. It is noisy.

Что - то шумит. Something is making a noise.

Он стучит. It makes a knocking noise.

Что-то не в порядке с давлением масла. There is something wrong with the oil pressure.

Сигнал не работает. The horn doesn’t work.

Подзарядите, пожалуйста, аккумулятор. Would you please charge the battery?

У вас есть запчасти? Do you have spare parts?

У нас кончился бензин. We ’ re out of gas.

Машина сломалась. Пришлите кого-нибудь за ней. The car broke down. Please send someone for it.

Вы можете починить машину? Can you repair the car?

Сколько времени займет ремонт машины? How long will it take to repair the car?

Сколько примерно будет стоить ремонт? How much will the repairs cost, approximately?

Ремонт покрывается моей страховкой? Are the repairs covered by my insurance?