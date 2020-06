Где можно припарковаться? Where can I park?

В этом районе есть гостиница? Is there a hotel in this area?

Где самый короткий путь на пляж? Which is the shortest way to the beach?

Дорога до озера хорошая? Is the road to the lake a good one?

Где ближайший гараж? Where is the nearest garage?