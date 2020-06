Где я могу обменять деньги? Where can I change money?

Какой обменный курс доллара? What is the exchange rate for dollars?

Разменяйте мне, пожалуйста, пять фунтов. Can you give me change for five pounds?

Я хотел бы обналичить дорожный чек. I would like to cash this traveler’s check.

Не могли бы Вы разменять 100-долларовую купюру? Could you break this 100 (hundred) dollar bill?

Разменяйте, пожалуйста, эту купюру. Could you give me change for this bill?

Не могли бы Вы часть дать мелочью? Could you include some small change too?

Мне нужна мелочь. I’d like some change.