До которого часа открыт банк? How late is the bank open?

Я хотел бы открыть счет. I would like to open an account.

Я хочу снять со счета … I want to withdraw …

Я хочу открыть сберегательный счет. I’d like to open a saving account, please.

Я хочу положить на счет немного денег. I’d like to deposit some money.

Вот мое удостоверение. This is my identification.