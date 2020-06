Еще одну порцию риса, пожалуйста. One more order of rice, please.

Два гамбургера с собой, пожалуйста. Two hamburgers to go, please.

С маслом. With butter.

С лимоном. With lemon.

Еще немного, пожалуйста. A little more, please.

Больше не надо, спасибо. No more, thank you.

Передайте, пожалуйста, соль. Would you please pass the salt?

Это вкусно? How does it taste?

Было очень вкусно. It was delicious.

Я сыт. It was more than I could eat.

Можно мне получить это прямо сейчас? Can I have it right away?

Поторопитесь, пожалуйста. Would you please hurry?

Это не мой заказ. This is not my order.

Мой заказ еще не принесли. My order hasn't come yet.

Как это едят? How do you eat this?

Оно холодное. It is cold.

Слишком много специй. It is too spicy.

Не слишком сладко. Not too sweet.

Поменьше соли. Not too salty.

Не слишком крепкий. Not too strong.

Это не проварено (не прожарено). This is not cooked enough.

Очень жесткое. It is tough.

Это не совсем свежее. This is not quite fresh.