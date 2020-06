Счет, пожалуйста. Bill, please.

Чек, пожалуйста. Check, please.

Можно попросить счет? Could I have the bill, please?

Могу я взять чек? Can I get the check, please?

Я бы хотел рассчитаться сейчас. I would like to pay now, please.

Сколько я Вам должен? How much do I owe you?

Сколько всего? How much is the total?

Плата за обслуживание включена в счет? Does the bill include the service charge?

Мне кажется, в счете ошибка. I believe the bill is added up wrong.

Я заплачу по счету. The bill is on me.

Сегодня вечером я угощаю. I treat you to dinner this evening.

Запишите это на мой счет, пожалуйста. Put it on my bill, please.

Я плачу за всех. I am paying for everything.

Мы платим отдельно. We are paying separately.

Давайте заплатим поровну. Let's split the bill.

Позвольте мне заплатить мою долю. Let me pay my share.