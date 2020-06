Я хотел бы сделать заказ. I'd like to place an order.

Я хотел бы поужинать. I would like supper.

Я бы предпочел легкий завтрак. I would like a continental breakfast.

Какой напиток Вы предпочитаете перед обедом? What drink would you like before dinner?

Я возьму то, что Вы посоветуете. I'll have whatever you recommend.

Что бы Вы посоветовали? What do you recommend?

Какое в этом ресторане фирменное блюдо? What is the specialty of the house.

Меню, пожалуйста. Menu, please.

Можно попросить меню и карту вин, пожалуйста. May I have the menu and the wine list, please?

Вы подаете вегетарианское меню? Do you serve vegetarian food?

У вас есть меню на английском? Is there an English menu?

Какой у вас сегодня суп? What kind of soup are you serving today?

Какой сегодня фирменный коктейль? What's the cocktail of the day?

Что будете заказывать? May I take your otder?

Я возьму то же самое. I'll have the same thing.

Я возьму это. I'll have this.

Сколько времени это займет? How long will it take?

Яичницу (омлет). Scrambled eggs.

Я возьму только бутерброд с ветчиной. I'll just have a ham sandwich.

Бифштекс с жареным картофелем. I'll have a T-bone steak with fried potatoes.

Вам картофель жареный, запеченный или пюре? Would you like fried, baked or mashed potatoes?

Как вам приготовить? How would you like it?

Средне пожаренный, пожалуйста. Medium rare, please.

Хорошо пожаренный, пожалуйста. Well - done, please.

Карту вин, пожалуйста. Please show me the wine list.

Какие вина у вас есть? What kind of wine do you have?

Я бы хотел бутылку белого вина. I would like a bottle of white wine.

Сколько стоит белая бутылка? How much is a whole bottle?

Сколько стоит один бокал? How much is a glass?

Я бы хотел чашку кофе (чая) I would like a cup of coffee (tea).

Можно попросить стакан воды? May I have a glass of water?

Апельсиновый или томатный сок? Orange juice or tomato juice?

Как на счет чего-нибудь на десерт? How about some dessert?