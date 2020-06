Я хотел бы попасть на прием завтра в... I’d like an appointment for 10 (ten) a.m. tomorrow.

У меня сильный приступ морской болезни. I’ m very seasick.

Вызовите врача, пожалуйста. Can you get a doctor, please?

Вызовите скорую помощь. Would you please call an ambulance?

Отвезите меня в больницу, пожалуйста. Please take me to the hospital.

Это срочно. It’s urgent.

Я должен остаться в больнице? Do I have to stay in the hospital?

Думаете это надолго? Do you think it will be prolonged?

Как это случилось? How did that happen?

Я споткнулся на лестнице. I tripped on the stairs.

Вы считает это серьезно? Do you think it is serious?

Это заразно? Is it contagious?

Можете дать мне что-нибудь болеутоляющее? Can you give me something to stop the pain?

Мне нужна операция? Do I need an operation?

У меня первая группа крови, резус положительный. My blood type is A positive.

Какая у меня температура? What’s my temperature?

Сколько мне нужно отдыхать? How long must I rest?

Долго я буду выздоравливать? How long will it take to recover?

Сколько времени займет лечение? How long will the treatment take?

Мне можно продолжать путешествие? Can I continue my trip?

Сообщите моей семье, пожалуйста. Would you inform my family, please?

Сколько раз в день мне принимать это лекарство? How often do I take this medicine?

Можно попросить что-нибудь от кашля? can I have something for a cough?

Я хотел бы запломбировать зуб. I would like to have a tooth filled.