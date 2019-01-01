Вы начнете говорить уже с ПЕРВОГО занятия!

Я ставлю правильную и БЕГЛУЮ разговорную речь и МЫШЛЕНИЕ на языке, отрабатываю 100% понимание вами на слух беглой речи носителей языка с различными региональными акцентами.

Ощутимый результат после КАЖДОГО занятия. Я вам не даю пустых обещаний о том что, через какое-то время вы заговорите. Вы будете говорить абсолютно на КАЖДОМ занятии,

Разговорные тренинг занятия проводятся индивидуально с вами в живой устной форме по SKYPE через интернет с видео камерой, я так же снабжаю вас всеми аудио-видео материалами для самостоятельной работы по отработке восприятия речи на слух.

Обязательным условием подготовки к тренингу является самостоятельная работа в аудио-видио материалами по 2 часа ежедневно для отработки восприятия на слух.

Помимо постановки общего и делового беглого разговорного английского, я также провожу качественную подготовку, за 4-6 месяцев, к TOEFL (не менее 80-100 баллов) и IELTS (не менее 6-8 баллов).

Мне 37 лет, непрерывный стаж языковым 17 лет, имею степень бакалавра в области международных отношений и дипломатии со знанием иностранных языков МГИМО МИД РФ, диплом по преподаванию языкового усвоения Университета Лейден в Нидерландах, а также сертификат факультета образования Гарварского Университета в США.