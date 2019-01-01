Александр Смирнов
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Рекомендован Study.ru
Родной язык: Русский
Образование: МГИМО МИД РФ
Опыт работы: 15+ лет
Анкета проверена
от 1000 ₽
за час
Вы начнете говорить уже с ПЕРВОГО занятия!
Я ставлю правильную и БЕГЛУЮ разговорную речь и МЫШЛЕНИЕ на языке, отрабатываю 100% понимание вами на слух беглой речи носителей языка с различными региональными акцентами.
Ощутимый результат после КАЖДОГО занятия. Я вам не даю пустых обещаний о том что, через какое-то время вы заговорите. Вы будете говорить абсолютно на КАЖДОМ занятии,
Разговорные тренинг занятия проводятся индивидуально с вами в живой устной форме по SKYPE через интернет с видео камерой, я так же снабжаю вас всеми аудио-видео материалами для самостоятельной работы по отработке восприятия речи на слух.
Обязательным условием подготовки к тренингу является самостоятельная работа в аудио-видио материалами по 2 часа ежедневно для отработки восприятия на слух.
Помимо постановки общего и делового беглого разговорного английского, я также провожу качественную подготовку, за 4-6 месяцев, к TOEFL (не менее 80-100 баллов) и IELTS (не менее 6-8 баллов).
Мне 37 лет, непрерывный стаж языковым 17 лет, имею степень бакалавра в области международных отношений и дипломатии со знанием иностранных языков МГИМО МИД РФ, диплом по преподаванию языкового усвоения Университета Лейден в Нидерландах, а также сертификат факультета образования Гарварского Университета в США.
1997-2002 гг.
МГИМО МИД РФ, сертификаты Гарварда
2002-2019
Непрерывный стаж переводчиком и языковым тренером
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|1 ч.
|1000 за час
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