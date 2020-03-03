Образование: California Institute of Integral Studies: Counseling, Transpersonal Psychology. World Peace University: Senior Advisor. Носитель двух языков. Двадцать лет жил в Канаде и США. Психолог. Англоязычный диктор. Стаж преподавания - 19 лет

Английский язык – живой и реальный – для школьников и взрослых.

• Устранение языкового барьера и нейтрализация страхов, связанных с общением и публичными выступлениями.

• Практика навыков беглой речи, развитие активного словарного запаса и уверенной грамматики.

• Постановка правильного произношения и уменьшение русского акцента.

• Подготовка к собеседованиям, презентациям и деловым переговорам на английском языке.

Опытный преподаватель и психолог из Канады. Профессионал высокого класса. Билингв - одинаково свободно владеет английским и русским языками. Двадцать лет жил в Канаде и США. Англоязычный диктор на международном радио. Профессиональный переводчик. Консультант по человеческим ресурсам (HR), рынкам труда и подбору персонала. Среди клиентов: PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Saatchi & Saatchi, Leo Burnett, Ogilvy & Mather.

Лауреат международной премии World Citizen Humanitarian Award.

Стоимость индивидуального занятия: 5000 рублей за 90 минут (два академических часа).

Онлайн обучение: Skype, Zoom, Whereby, WhatsApp: 45 минут - 2000 рублей; 60 минут - 3000 рублей; 90 минут - 5000 рублей

Телефон: +7.926.821.1894

Радиопередачи с участием преподавателя (скопируйте и откройте в окне браузера):

1. News: https://app.box.com/s/ii05p9ath04nmjfsdhla

2. Christmas Night: https://app.box.com/shared/ra92zaoykr



3. Military Parade: https://app.box.com/s/25l5jaoji56l96e1u657

ОТЗЫВЫ

«Рекомендую Алексея всем, кто хочет достичь серьёзных результатов. Я занимаюсь с ним уже полтора года. Руковожу крупной компанией, поэтому мы начинаем наши уроки в 7:30 утра. Кроме знаний и навыков я получаю мощный заряд энергии и позитива на весь день. В моём английском появились свобода и уверенность. В последнее время я всё чаще провожу международные переговоры без переводчика».

Александр

«В МГИМО, где я учусь, преподавателей его уровня однозначно нет. Во время наших с ним уроков у меня часто возникает ощущение, что я где-нибудь в Гарварде или Оксфорде. Радует тот факт, что на вашем сайте зарегистрирован специалист такого высокого класса.»

Артур

«Супер! Мы с мужем потратили несколько лет на бесполезные курсы и на «так себе» репетиторов. И вот теперь за четыре месяца с Алексеем мы наконец заговорили по-английски. Сказать, что мы очень довольны, это ничего не сказать! Без преувеличения Алексей – один из лучших репетиторов в Москве».

Елизавета и Дмитрий

«У Алексея Николаевича великолепный, богатый и очень красивый английский язык. Плюс редкое умение заинтересовать и мотивировать ученика. Я не узнаю своего сына. Раньше в школе он ненавидел этот предмет. Сейчас каждый день слушает радио и смотрит фильмы на английском, и часами готовится к следующему уроку с А.Н., которого просто обожает!»

Анна

«От души порекомендую Алексея Николаевича тем, кто за короткое время хочет избавиться от языковой стеснительности и скованности, обогатить свой словарный запас целым багажом самых актуальных фраз и словосочетаний, убрать акцент, развить языковую интуицию и научиться мыслить на языке. Талантливый педагог имеет свои подходы в объяснении материала. Индивидуальная программа. Поэтому, если вы хотите продуктивных и серьёзных занятий в дружественной и тёплой атмосфере, данный педагог наилучшим образом вам подойдёт.»

Алексей

«Очень благодарна Алексею Николаевичу за подготовку к собеседованию, за ценные советы по оформлению резюме и секреты успешного прохождения собеседования. С каждым уроком проходил мой языковой барьер, и я приобретала уверенность. Спасибо за поддержку и мотивацию. Цель достигнута - я получила работу своей мечты! Впереди у меня с Алексеем Николаевичем еще много работы, т.к. я поставила новые амбициозные цели».

Ольга

«Ребенок занимался у А.Н. несколько лет. Сейчас свободно с полным пониманием смотрит англоязычные фильмы и может общаться с носителями языка как письменно, так и устно. Огромное спасибо!»

Ирина

«Я занималась у А.Н. всего полтора года и в довольно раннем возрасте (5-6 класс). Но удивительно, что заряда его уроков хватило мне не только до конца школы (он дал всю грамматику, да так, что я помню его примеры до сих пор!), но и надолго после нее. В университете я английский сдавала экстерном, а кандидатский минимум - без подготовки. Первую позицию за границей, где я живу, я получила исключительно благодаря хорошо подвешенному и свободному английскому языку. И вот уже много лет мой рабочий язык - английский. Я совершенно уверена, что моя карьера не состоялась бы, если бы не отличный английский, которым я полностью обязана замечательному учителю».

Екатерина

«Алексей Николаевич - наиярчайшая языковая личность, чуткий педагог, раскрывает ученику английский язык со всеми его нюансами и оттенками. В своих уроках использует метод полного погружения в языковую среду. Педагог не просто задаёт направление, а ведёт за собой. В высшей степени сосредоточенный и внимательный, Алексей Николаевич полностью отдаётся любимому делу. За это я говорю огромное спасибо Вам, Алексей Николаевич».

Ирина