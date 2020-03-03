Алексей Николаевич
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Рекомендован Study.ru
Родной язык: Русский, английский
Образование: California Institute of Integral Studies: Counseling, Transpersonal Psychology. World Peace University: Senior Advisor. Носитель двух языков. Двадцать лет жил в Канаде и США. Психолог. Англоязычный диктор. Стаж преподавания - 19 лет
Опыт работы: 15+ лет
Анкета проверена
от 2000 ₽
за час
Английский язык – живой и реальный – для школьников и взрослых.
• Устранение языкового барьера и нейтрализация страхов, связанных с общением и публичными выступлениями.
• Практика навыков беглой речи, развитие активного словарного запаса и уверенной грамматики.
• Постановка правильного произношения и уменьшение русского акцента.
• Подготовка к собеседованиям, презентациям и деловым переговорам на английском языке.
Опытный преподаватель и психолог из Канады. Профессионал высокого класса. Билингв - одинаково свободно владеет английским и русским языками. Двадцать лет жил в Канаде и США. Англоязычный диктор на международном радио. Профессиональный переводчик. Консультант по человеческим ресурсам (HR), рынкам труда и подбору персонала. Среди клиентов: PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Saatchi & Saatchi, Leo Burnett, Ogilvy & Mather.
Лауреат международной премии World Citizen Humanitarian Award.
Стоимость индивидуального занятия: 5000 рублей за 90 минут (два академических часа).
Онлайн обучение: Skype, Zoom, Whereby, WhatsApp: 45 минут - 2000 рублей; 60 минут - 3000 рублей; 90 минут - 5000 рублей
Телефон: +7.926.821.1894
Радиопередачи с участием преподавателя (скопируйте и откройте в окне браузера):
1. News: https://app.box.com/s/ii05p9ath04nmjfsdhla
2. Christmas Night: https://app.box.com/shared/ra92zaoykr
3. Military Parade: https://app.box.com/s/25l5jaoji56l96e1u657
ОТЗЫВЫ
«Рекомендую Алексея всем, кто хочет достичь серьёзных результатов. Я занимаюсь с ним уже полтора года. Руковожу крупной компанией, поэтому мы начинаем наши уроки в 7:30 утра. Кроме знаний и навыков я получаю мощный заряд энергии и позитива на весь день. В моём английском появились свобода и уверенность. В последнее время я всё чаще провожу международные переговоры без переводчика».
Александр
«В МГИМО, где я учусь, преподавателей его уровня однозначно нет. Во время наших с ним уроков у меня часто возникает ощущение, что я где-нибудь в Гарварде или Оксфорде. Радует тот факт, что на вашем сайте зарегистрирован специалист такого высокого класса.»
Артур
«Супер! Мы с мужем потратили несколько лет на бесполезные курсы и на «так себе» репетиторов. И вот теперь за четыре месяца с Алексеем мы наконец заговорили по-английски. Сказать, что мы очень довольны, это ничего не сказать! Без преувеличения Алексей – один из лучших репетиторов в Москве».
Елизавета и Дмитрий
«У Алексея Николаевича великолепный, богатый и очень красивый английский язык. Плюс редкое умение заинтересовать и мотивировать ученика. Я не узнаю своего сына. Раньше в школе он ненавидел этот предмет. Сейчас каждый день слушает радио и смотрит фильмы на английском, и часами готовится к следующему уроку с А.Н., которого просто обожает!»
Анна
«От души порекомендую Алексея Николаевича тем, кто за короткое время хочет избавиться от языковой стеснительности и скованности, обогатить свой словарный запас целым багажом самых актуальных фраз и словосочетаний, убрать акцент, развить языковую интуицию и научиться мыслить на языке. Талантливый педагог имеет свои подходы в объяснении материала. Индивидуальная программа. Поэтому, если вы хотите продуктивных и серьёзных занятий в дружественной и тёплой атмосфере, данный педагог наилучшим образом вам подойдёт.»
Алексей
«Очень благодарна Алексею Николаевичу за подготовку к собеседованию, за ценные советы по оформлению резюме и секреты успешного прохождения собеседования. С каждым уроком проходил мой языковой барьер, и я приобретала уверенность. Спасибо за поддержку и мотивацию. Цель достигнута - я получила работу своей мечты! Впереди у меня с Алексеем Николаевичем еще много работы, т.к. я поставила новые амбициозные цели».
Ольга
«Ребенок занимался у А.Н. несколько лет. Сейчас свободно с полным пониманием смотрит англоязычные фильмы и может общаться с носителями языка как письменно, так и устно. Огромное спасибо!»
Ирина
«Я занималась у А.Н. всего полтора года и в довольно раннем возрасте (5-6 класс). Но удивительно, что заряда его уроков хватило мне не только до конца школы (он дал всю грамматику, да так, что я помню его примеры до сих пор!), но и надолго после нее. В университете я английский сдавала экстерном, а кандидатский минимум - без подготовки. Первую позицию за границей, где я живу, я получила исключительно благодаря хорошо подвешенному и свободному английскому языку. И вот уже много лет мой рабочий язык - английский. Я совершенно уверена, что моя карьера не состоялась бы, если бы не отличный английский, которым я полностью обязана замечательному учителю».
Екатерина
«Алексей Николаевич - наиярчайшая языковая личность, чуткий педагог, раскрывает ученику английский язык со всеми его нюансами и оттенками. В своих уроках использует метод полного погружения в языковую среду. Педагог не просто задаёт направление, а ведёт за собой. В высшей степени сосредоточенный и внимательный, Алексей Николаевич полностью отдаётся любимому делу. За это я говорю огромное спасибо Вам, Алексей Николаевич».
Ирина
1990-1995 гг.
California Institute of Integral Studies: Counseling, Transpersonal Phychology. World Peace University: Senior Advisor
2000-2019
Преподаватель английского языка, частный репетитор
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Занятия онлайн
|45 минут ч.
|2000 за час
Отзывы
Yuliya856
3 марта 2020 | 21:42
Если вам посчастливилось попасть к Алексею на занятие, то вы можете быть уверенны, что это занятие будет под лозунгом Супер! мы уже занимаемся несколько лет и я бегу на эти занятия, потому что то, как преподает Алексей мне очень импонирует. У Алексея очень красивый, чистый и богатый английский язык, если бы я не знала его лично, то я бы приняла его за иностранца. Каждое занятие проходит в спокойной, домашней атмосфере, нет ограничений по тематике обсуждений. И поверьте, это очень упрощает образовательный процесс. Я очень довольна результатом, которого достигла в ходе наших занятий и не собираюсь останавливаться на достигнутом. Каждый раз после занятий выхожу и чувствую как вибрирует мой мозг, и вибрации там на английском языке)). У Алексея персональный подход к каждому студенту, расставляются акценты, согласно целевой направленности конкретного студента. в общем, однозначно рекомендую, цените ваше время и занимайтесь в удовольствие.
Nadezda
23 марта 2020 | 17:18
Нашла Алексея Николаевича с помощью вашего сайта. За что вам отдельное огромное спасибо. То, что Алексей Николаевич высококлассный профессионал понятно сразу после первой встречи. Он умеет найти подход к любому, даже самому неконтактному ученику). С самого первого занятия ребёнок-подросток, который бывал до этого не у одного педагога, сказал: было очень интересно. Занимаемся уже третий год. Я как сторонний наблюдатель за уроком никак не могу понять, каким волшебным образом без занудных утомительных объяснений, Алексею Николаевичу удаётся заложить в голову моего ребёнка такой багаж знаний. Магия, по-другому не назовёшь. Большая удача, что при таком количестве предложений, нашли именно его- своего преподавателя!
Cyril
20 мая 2020 | 9:43
Алексею удалось сделать то, что не удавалось ни одному из моих прежних преподавателей — во многом, решение записаться на курс стало поворотным моментом в моей жизни. Как и для многих людей в поиске хорошего репетитора, английский не был важной частью моей ежедневной рутины, и на момент нашего знакомства мой уровень ограничивался переводом простых текстов со словарем. Спустя год интенсивных занятий, мой английский был достаточно свободным для ведения переговоров, поиска работы за границей и последующей иммиграции в США. Курс Алексея выходит за узкие рамки языкового обучения и затрагивает такие важные аспекты, как индивидуальные цели, мотивация и психология — это секрет, который помог мне в реализации американской мечты, и я уверен, обеспечит карьерный импульс тем, кто хотел бы попробовать себя на международном рынке труда.
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