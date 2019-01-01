Преподаю английский, французский, русский и немецкий язык от начального до продвинутого уровня (немецкий - от начального до В1) через Skype.

Опыт преподавания - более 10 лет.

Имею два диплома о высшем образовании и опыт преподавания английского и французского языков с 2003 года. Также преподавала русский язык в Вене, где жила 7 лет и училась в Университете. Родной язык-русский.

В настоящий момент живу во Франции.

Помогаю детям и взрослым выучить язык с нуля или продолжить обучение и повысить его уровень. Также готовлю к экзаменам ЕГЭ и ОГЭ и на сертификаты, такие как IELTS, TOEFL, KET, PET, FCE, CAE, DALF, DELF.

Помогаю в выполнении домашних заданий, подготовке к интервью, деловым и туристическим поездкам, написании текстов.

Обучение разговорному и деловому английскому и французскому языкам.

На уроках я работаю над развитием всех навыков (говорение, чтение, письмо и понимание речи на слух), а также над расширением словарного запаса и формированием грамматических навыков.

Использование различных методик, в сочетании с индивидуальным подходом к каждому студенту.

Занимаемся по учебникам зарубежных и российских издательств с использованием дополнительных материалов.

Уроки проходят по Skype: marinetta81

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