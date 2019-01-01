Богданова Марина Евгеньевна
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Родной язык: Русский
Образование: Магнитогорский Государственный Университет
Опыт работы: 10+ лет
Анкета проверена
от 800 ₽
за час
Преподаю английский, французский, русский и немецкий язык от начального до продвинутого уровня (немецкий - от начального до В1) через Skype.
Опыт преподавания - более 10 лет.
Имею два диплома о высшем образовании и опыт преподавания английского и французского языков с 2003 года. Также преподавала русский язык в Вене, где жила 7 лет и училась в Университете. Родной язык-русский.
В настоящий момент живу во Франции.
Помогаю детям и взрослым выучить язык с нуля или продолжить обучение и повысить его уровень. Также готовлю к экзаменам ЕГЭ и ОГЭ и на сертификаты, такие как IELTS, TOEFL, KET, PET, FCE, CAE, DALF, DELF.
Помогаю в выполнении домашних заданий, подготовке к интервью, деловым и туристическим поездкам, написании текстов.
Обучение разговорному и деловому английскому и французскому языкам.
На уроках я работаю над развитием всех навыков (говорение, чтение, письмо и понимание речи на слух), а также над расширением словарного запаса и формированием грамматических навыков.
Использование различных методик, в сочетании с индивидуальным подходом к каждому студенту.
Занимаемся по учебникам зарубежных и российских издательств с использованием дополнительных материалов.
Уроки проходят по Skype: marinetta81
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2003-2008 гг.
Магнитогорский Государственный Университет, учитель французского и английского языков. Венский Университет, бакалавр по англистике и американистике. Сертификаты: DALF C1, ÖSD. В настоящий момент - обучение на сертификат TEFL.
2007-2019
Преподаватель английского языка, частный репетитор
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|1 ч.
|800 за час
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