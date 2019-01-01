Богословская Татьяна Алексеевна

Образование: Высшее филологическое образование, Автор видеокурсов, в течение 5 лет преподавала на курсах для школьников, была награждена как один из лучших преподавателей. Опыт работы устным переводчиком на мероприятиях до 100 человек - 4 года

Если вы хотите:

- сдать ОГЭ или ЕГЭ на высокий балл, поступить в лицей;

- сдать международный экзамен;

- повысить общий уровень владения языком;

- научиться деловому лексикону;

- начать изучать язык с нуля;

- подготовиться к поездке, то обращайтесь ко мне.

Многие преподаватели, к сожалению, используют методики, позволяющие писать и читать на языке, но не учат самому главному – разговору!

А ведь язык нужен в первую очередь именно для этого. Многие репетиторы также являются сторонниками такой методики и фактически учат тому же, что и в школе, читать и писать, разговаривая только по-русски во время урока.

Я сама – выпускник спецшколы, однако во время первой же поездки заграницу столкнулась с незнанием языка на бытовом уровне и языковым барьером. Теперь, обладая уровнем С1, подтвержденным международными дипломами (диплом есть по французскому и английскому), я помогаю людям справиться с проблемой, заложником которой я когда-то оказалась.

Моя методика сочетает в себе использование современных материалов: аутентичные сайты и учебники; увлекательные игры и разносторонние темы для разговоров позволят времени на уроке пройти быстро, интересно, а главное, с пользой! Я помогу вам или вашему ребенку получить удовольствие от процесса изучения языка.

Автор видеокурсов для начинающих по английскому, французскому и испанскому языкам. В настоящий момент написано более 50 уроков.