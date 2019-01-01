Богословская Татьяна Алексеевна
0
Рекомендован Study.ru
Родной язык: Русский
Образование: Высшее филологическое образование, Автор видеокурсов, в течение 5 лет преподавала на курсах для школьников, была награждена как один из лучших преподавателей. Опыт работы устным переводчиком на мероприятиях до 100 человек - 4 года
Опыт работы: 15+ лет
Анкета проверена
от 1000 ₽
за час
Если вы хотите:
- сдать ОГЭ или ЕГЭ на высокий балл, поступить в лицей;
- сдать международный экзамен;
- повысить общий уровень владения языком;
- научиться деловому лексикону;
- начать изучать язык с нуля;
- подготовиться к поездке, то обращайтесь ко мне.
Многие преподаватели, к сожалению, используют методики, позволяющие писать и читать на языке, но не учат самому главному – разговору!
А ведь язык нужен в первую очередь именно для этого. Многие репетиторы также являются сторонниками такой методики и фактически учат тому же, что и в школе, читать и писать, разговаривая только по-русски во время урока.
Я сама – выпускник спецшколы, однако во время первой же поездки заграницу столкнулась с незнанием языка на бытовом уровне и языковым барьером. Теперь, обладая уровнем С1, подтвержденным международными дипломами (диплом есть по французскому и английскому), я помогаю людям справиться с проблемой, заложником которой я когда-то оказалась.
Моя методика сочетает в себе использование современных материалов: аутентичные сайты и учебники; увлекательные игры и разносторонние темы для разговоров позволят времени на уроке пройти быстро, интересно, а главное, с пользой! Я помогу вам или вашему ребенку получить удовольствие от процесса изучения языка.
Автор видеокурсов для начинающих по английскому, французскому и испанскому языкам. В настоящий момент написано более 50 уроков.
2001-2006 гг.
Высшее филологическое образование, Автор видеокурсов, в течение 5 лет преподавала на курсах для школьников, была награждена как один из лучших преподавателей. Опыт работы устным переводчиком на мероприятиях до 100 человек - 4 года
2004-2019
Переводчик, преподаватель английского языка, частный репетитор
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|1 ч.
|1000 за час
Отзывы
Еще никто не оставлял отзыв Вы можете оставить отзыв первым!
Чтобы оставить свой отзыв и дать свою оценку пройдите авторизацию на сайте!