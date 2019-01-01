Брайан
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Родной язык: Английский
Образование: Университет Восточной Англии
Опыт работы: 9+ лет
Анкета проверена
от 1400 ₽
за час
Вы давно мечтаете говорить по-английски? Хотите получить хорошую работу в Эмиратах, Азии или в Европе? Хотите путешествовать и понимать иностранцев? Или мечтаете найти свою половинку за рубежом?
Квалифицированный преподаватель Брайан (Великобритания) поможет Вам в изучении разговорного английского языка, подготовит к интервью, а так же научит составлять правильно резюме, понимать британский английский, говорить без акцента и получить желанную работу за рубежом, или продвижение по службе, или достичь успеха в бизнесе.
На данный момент Брайан - преподаватель онлайн-школы ""
Уроки проводятся по скайпу.
Не теряйте времени, звоните, задавайте вопросы и записывайтесь на увлекательные и интересные занятия с мистером Брайаном. работает по программе Trinity College London и Cambridge Tefl Course. Обучался и работал с доктором Ненси Блейк в методах и применении НЛП.
В апреле действует спец.предложение - 5 занятий за 5900 руб., успейте записаться по выгодной цене!
Запись по телефону или номеру в WhatsApp +7 918 522 8708 и в Скайпе live:flc-v
1995-2000 гг.
Университет Восточной Англии
2010-2019
Преподаватель английского языка, частный репетитор по скайпу
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|1 ч.
|1400 за час
|Английский язык по скайпу
|1 ч.
|1400 за час
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