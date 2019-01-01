Вы давно мечтаете говорить по-английски? Хотите получить хорошую работу в Эмиратах, Азии или в Европе? Хотите путешествовать и понимать иностранцев? Или мечтаете найти свою половинку за рубежом?

Квалифицированный преподаватель Брайан (Великобритания) поможет Вам в изучении разговорного английского языка, подготовит к интервью, а так же научит составлять правильно резюме, понимать британский английский, говорить без акцента и получить желанную работу за рубежом, или продвижение по службе, или достичь успеха в бизнесе.

На данный момент Брайан - преподаватель онлайн-школы " "

Уроки проводятся по скайпу.

Не теряйте времени, звоните, задавайте вопросы и записывайтесь на увлекательные и интересные занятия с мистером Брайаном. работает по программе Trinity College London и Cambridge Tefl Course. Обучался и работал с доктором Ненси Блейк в методах и применении НЛП.

В апреле действует спец.предложение - 5 занятий за 5900 руб., успейте записаться по выгодной цене!

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