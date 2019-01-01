Образование: МГЛУ им. М. Тореза, теория и методика преподавания иностранных языков и культур,Кембриджский сертификат (FCE ), Опыт преподавания 15 лет

Эффективные и запоминающиеся уроки для детей и взрослых!

Английский язык – живой и реальный – для дошкольников, школьников и взрослых.

• Устранение языкового барьера.

• Практика навыков беглой речи, развитие активного словарного запаса и уверенной грамматики.

• Постановка правильного произношения и уменьшение русского акцента.



Обучение маленьких деток (от 5-ти до 7-8 лет) проводится в по методике "Jolly Phonics" — через песню, движение, рисунок ! ОЧЕНЬ важно - учимся слышать, говорить и читать играя и с удовольствием!!!

Подготовка школьников к ЕГЭ, ОГЭ. (при усердии ученика гарантирован результат от 90 и выше баллов), Олимпиадам.

Обучение ведётся по современным учебным пособиям зарубежных издательств с использованием мультимедийных технологий. Широко применяются

аудиокниги и разнообразный дополнительный аутентичный материал.



Очень люблю преподавать и нацелена на результат!