Гаврилова Анна Львовна
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Рекомендован Study.ru
Родной язык: Русский
Образование: МГЛУ им. М. Тореза, теория и методика преподавания иностранных языков и культур,Кембриджский сертификат (FCE ), Опыт преподавания 15 лет
Опыт работы: 15+ лет
Анкета проверена
от 750 ₽
за час
Эффективные и запоминающиеся уроки для детей и взрослых!
Английский язык – живой и реальный – для дошкольников, школьников и взрослых.
• Устранение языкового барьера.
• Практика навыков беглой речи, развитие активного словарного запаса и уверенной грамматики.
• Постановка правильного произношения и уменьшение русского акцента.
Обучение маленьких деток (от 5-ти до 7-8 лет) проводится в по методике "Jolly Phonics" — через песню, движение, рисунок ! ОЧЕНЬ важно - учимся слышать, говорить и читать играя и с удовольствием!!!
Подготовка школьников к ЕГЭ, ОГЭ. (при усердии ученика гарантирован результат от 90 и выше баллов), Олимпиадам.
Обучение ведётся по современным учебным пособиям зарубежных издательств с использованием мультимедийных технологий. Широко применяются
аудиокниги и разнообразный дополнительный аутентичный материал.
Очень люблю преподавать и нацелена на результат!
1996-2001 гг.
МГЛУ им. М. Тореза, теория и методика преподавания иностранных языков и культур,Кембриджский сертификат (FCE ), Опыт преподавания 15 лет
2002-2019
Преподаватель английского языка, частный репетитор
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|1 ч.
|750 за час
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