Гулина Людмила Леонидовна

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Родной язык: Русский
Образование: Томский Государственный Педагогический Университет, факультет иностранных языков, романо-германское отделение, лингвист-преподаватель
Опыт работы: 0+ лет
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от 1000 ₽
за час

Добрый день. Меня зовут Людмила.

Я закончила Томский Государственный Педагогический Университет, Факультет иностранных языков и Московский Инженерно-Строительный Институт.

Опыт работы – преподаватель: языковые школы (Биг Бен и др), обучение студентов в группе и индивидуально – с 2002 г. Современные эффективные методики преподавания.
Переводчик: научно-исследовательский институт (7 лет), компании (строительные и др.) – 5 лет, фриланс.

- Если Вам удобно обучаться быстро, мы пойдем быстро. Если Вы предпочитаете учиться медленно - занятия будут проходить медленно.

- При индивидуальных занятиях результат обязательно будет.

- Если Вам сложно выполнять домашние задания, мы берем их на уроке. Как только Вы захотите выполнять задания дома, Вы сможете выполнять их дома.

- Учебники иностранных издательств, по которым занимаются во всем мире. Это лучшие материалы - интересные, эффективные, интуитивно понятные, много упражнений для закрепления навыков. Будет легко и интересно.


Стоимость: (Skype)
1000 р – 60 мин (общий разговорный курс, занятия с детьми), уровни – Starter - Advanced.
По договоренности - ОГЭ, ЕГЭ, подготовка к международным экзаменам – FCE, TOEFL.

1997-2002 гг.
Томский Государственный Педагогический Университет, факультет иностранных языков, романо-германское отделение, лингвист-преподаватель
2002-2019
Преподаватель английского языка в языковой школе, частный репетитор, переводчик
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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс английского языка 1 ч. 1000 за час

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