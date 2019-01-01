Добрый день. Меня зовут Людмила.

Я закончила Томский Государственный Педагогический Университет, Факультет иностранных языков и Московский Инженерно-Строительный Институт.

Опыт работы – преподаватель: языковые школы (Биг Бен и др), обучение студентов в группе и индивидуально – с 2002 г. Современные эффективные методики преподавания.

Переводчик: научно-исследовательский институт (7 лет), компании (строительные и др.) – 5 лет, фриланс.

- Если Вам удобно обучаться быстро, мы пойдем быстро. Если Вы предпочитаете учиться медленно - занятия будут проходить медленно.

- При индивидуальных занятиях результат обязательно будет.

- Если Вам сложно выполнять домашние задания, мы берем их на уроке. Как только Вы захотите выполнять задания дома, Вы сможете выполнять их дома.

- Учебники иностранных издательств, по которым занимаются во всем мире. Это лучшие материалы - интересные, эффективные, интуитивно понятные, много упражнений для закрепления навыков. Будет легко и интересно.



Стоимость: (Skype)

1000 р – 60 мин (общий разговорный курс, занятия с детьми), уровни – Starter - Advanced.

По договоренности - ОГЭ, ЕГЭ, подготовка к международным экзаменам – FCE, TOEFL.