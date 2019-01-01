Гулина Людмила Леонидовна
0
Рекомендован Study.ru
Родной язык: Русский
Образование: Томский Государственный Педагогический Университет, факультет иностранных языков, романо-германское отделение, лингвист-преподаватель
Опыт работы: 0+ лет
Анкета проверена
от 1000 ₽
за час
Добрый день. Меня зовут Людмила.
Я закончила Томский Государственный Педагогический Университет, Факультет иностранных языков и Московский Инженерно-Строительный Институт.
Опыт работы – преподаватель: языковые школы (Биг Бен и др), обучение студентов в группе и индивидуально – с 2002 г. Современные эффективные методики преподавания.
Переводчик: научно-исследовательский институт (7 лет), компании (строительные и др.) – 5 лет, фриланс.
- Если Вам удобно обучаться быстро, мы пойдем быстро. Если Вы предпочитаете учиться медленно - занятия будут проходить медленно.
- При индивидуальных занятиях результат обязательно будет.
- Если Вам сложно выполнять домашние задания, мы берем их на уроке. Как только Вы захотите выполнять задания дома, Вы сможете выполнять их дома.
- Учебники иностранных издательств, по которым занимаются во всем мире. Это лучшие материалы - интересные, эффективные, интуитивно понятные, много упражнений для закрепления навыков. Будет легко и интересно.
Стоимость: (Skype)
1000 р – 60 мин (общий разговорный курс, занятия с детьми), уровни – Starter - Advanced.
По договоренности - ОГЭ, ЕГЭ, подготовка к международным экзаменам – FCE, TOEFL.
1997-2002 гг.
Томский Государственный Педагогический Университет, факультет иностранных языков, романо-германское отделение, лингвист-преподаватель
2002-2019
Преподаватель английского языка в языковой школе, частный репетитор, переводчик
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|1 ч.
|1000 за час
Отзывы
Еще никто не оставлял отзыв Вы можете оставить отзыв первым!
Чтобы оставить свой отзыв и дать свою оценку пройдите авторизацию на сайте!