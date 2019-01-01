Интерес к иностранному языку появился ещё в детстве, когда училась в школе с преподаванием ряда предметов на английском языке. Позже с отличием окончила педагогический университет. Имею огромный опыт преподавателя и репетитора.

Работаю со школьниками, помогая им осваивать школьную программу с опережением. Готовлю к экзаменам ОГЭ, ЕГЭ.

Занимаюсь со взрослыми, подготавливаю к сдаче международных экзаменов желающих продолжить образование или карьеру за рубежом. Я также обучаю деловому английскому языку и готовлю к собеседованию. Провожу уроки у себя, а также по скайпу.

Мой главный критерий в обучении – помочь ученику почувствовать свои возможности и поверить в свои силы, освободиться от ложных страхов. В своей работе гибко сочетаю традиционные и современные методики преподавания. Использую современные учебные издания и аутентичный материал.

Программа обучения подбирается индивидуально в соответствии с уровнем подготовки ученика, его интересами и задачами.

Мои ученики успешно участвуют в олимпиадах, сдают выпускные и международные экзамены, продолжают карьеру за рубежом, получают работу в престижных международных компаниях, и просто с желанием и удовольствием изучают английский язык.