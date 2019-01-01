Хаметова Алла Михайловна
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Рекомендован Study.ru
Родной язык: Русский
Образование: Высшее педагогическое образование, факультет иностранных языков, диплом с отличием
Опыт работы: 15+ лет
Анкета проверена
от 1000 ₽
за час
Интерес к иностранному языку появился ещё в детстве, когда училась в школе с преподаванием ряда предметов на английском языке. Позже с отличием окончила педагогический университет. Имею огромный опыт преподавателя и репетитора.
Работаю со школьниками, помогая им осваивать школьную программу с опережением. Готовлю к экзаменам ОГЭ, ЕГЭ.
Занимаюсь со взрослыми, подготавливаю к сдаче международных экзаменов желающих продолжить образование или карьеру за рубежом. Я также обучаю деловому английскому языку и готовлю к собеседованию. Провожу уроки у себя, а также по скайпу.
Мой главный критерий в обучении – помочь ученику почувствовать свои возможности и поверить в свои силы, освободиться от ложных страхов. В своей работе гибко сочетаю традиционные и современные методики преподавания. Использую современные учебные издания и аутентичный материал.
Программа обучения подбирается индивидуально в соответствии с уровнем подготовки ученика, его интересами и задачами.
Мои ученики успешно участвуют в олимпиадах, сдают выпускные и международные экзамены, продолжают карьеру за рубежом, получают работу в престижных международных компаниях, и просто с желанием и удовольствием изучают английский язык.
1973-1978 гг.
Высшее педагогическое образование, факультет иностранных языков, диплом с отличием
1977-2019
Преподаватель и репетитор английского языка с многолетним стажем
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс для взрослых
|1 ч.
|1300 за час
|Английский по скайпу
|1 ч.
|1000 за час
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