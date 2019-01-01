Опытный педагог. Выпусник Гарварда. Больше 25 лет репетиторства. Носитель языка, потомок выходцев из России. Быстрое и эффективное погружение в язык поср. бесплатных пособий и аудиоматериала. БЕСЕДЫ НА ВСЕ ТЕМЫ на языке. Бизнес-курс. ТОЕFL. IELTS. Экономика. Финансы.

Скидки. Гибкая ценовая политика. Все уровни. Владею и преподаю русский, немецкий, французский, итальянский языки.