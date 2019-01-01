Кен Рассел

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Родной язык: Русский
Образование: Репетитор-профессионал, носитель языка. Выпусник Гарварда
Опыт работы: 15+ лет
Анкета проверена
от 750 ₽
за час

Опытный педагог. Выпусник Гарварда. Больше 25 лет репетиторства. Носитель языка, потомок выходцев из России. Быстрое и эффективное погружение в язык поср. бесплатных пособий и аудиоматериала. БЕСЕДЫ НА ВСЕ ТЕМЫ на языке. Бизнес-курс. ТОЕFL. IELTS. Экономика. Финансы.
Скидки. Гибкая ценовая политика. Все уровни. Владею и преподаю русский, немецкий, французский, итальянский языки.

 

1989-1994 гг.
Репетитор-профессионал, носитель языка. Выпусник Гарварда
1994-2019
Преподаватель английского языка, частный репетитор
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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс английского языка 1 ч. 750 за час

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