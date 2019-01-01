Репетитор по английскому языку. У меня 23-летний стаж успешного опыта работы по подготовке к международным экзаменам IELTS, TOEFL, SAT, CELTA, FCE… в престижные университеты США, Великобритании, Канады, Шотландии, Ирландии, Финляндии, Австрии, Австралии, Новой Зеландии.

Стажировалась в англо-говорящих странах. Уроки английского языка для взрослых и студентов от 13 лет. Online – репетитор.

ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС подготовки по английскому в любой области – от повседневного общения до выполнения профессиональных обязанностей. Современный разговорный английский язык, основной курс, подготовка к экзаменам TOEFL(Test of English as a Foreign Language), IELTS, GMAT, SAT(Scholastic Aptitude Test), CELTA, САЕ.

Направления подготовки по английскому языку:

1. Английский с нуля.

2. Разговорный английский.

3. Английский для ежедневного использования.

4. Разговорный английский для путешествий .

5. Разговорный для свиданий.

6. Разговорный английский для работы.

7. Для переезда (выезда) за границу

8. Общий бизнес английский;

9. Английский для бизнес переговоров.

10. Подготовка к собеседованию.

11. Для учебы заграницей.

12. Подготовка к IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CELTA.

13. Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ.

Моя система дистанционного обучения английскому языку совсем не уступает, а, возможно, превосходит традиционную систему преподавания. И она имеет важный плюс – не надо тратить время на дорогу ко мне, ведь далеко не всегда вы можете позволить себе потратить время на дорогу, а, если вы живете в другом городе, это идеальный вариант.



Занятия по скайпу провожу с высокой эффективностью, так как у меня многолетний опыт преподавания по скайпу, и, нужно отметить, это очень удобная, современная и очень эффективная форма преподавания. Мои студенты успешно сдают международные экзамены на высокие баллы, например: от 6 до 8, 5 по IELTS; по TOEFL на 95 - 110.

- Стоимость занятий: от 1600/90 мин., 1200/60 мин.

- Стоимость подготовки к международным экзаменам договорная.

Место проведения очных занятий: Москва, ул. Гиляровского, д 48.



Телефон: +7 916 748-04-39,

Телефон, WhatsApp, Viber: 8 926 320-04-21

Звоните, я всегда вам рада!

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