Людмила Александровна
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Рекомендован Study.ru
Родной язык: Русский
Образование: ГБПИ
Опыт работы: 15+ лет
Анкета проверена
от 1000 ₽
за час
Репетитор по английскому языку. У меня 23-летний стаж успешного опыта работы по подготовке к международным экзаменам IELTS, TOEFL, SAT, CELTA, FCE… в престижные университеты США, Великобритании, Канады, Шотландии, Ирландии, Финляндии, Австрии, Австралии, Новой Зеландии.
Стажировалась в англо-говорящих странах. Уроки английского языка для взрослых и студентов от 13 лет. Online – репетитор.
ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС подготовки по английскому в любой области – от повседневного общения до выполнения профессиональных обязанностей. Современный разговорный английский язык, основной курс, подготовка к экзаменам TOEFL(Test of English as a Foreign Language), IELTS, GMAT, SAT(Scholastic Aptitude Test), CELTA, САЕ.
Направления подготовки по английскому языку:
1. Английский с нуля.
2. Разговорный английский.
3. Английский для ежедневного использования.
4. Разговорный английский для путешествий .
5. Разговорный для свиданий.
6. Разговорный английский для работы.
7. Для переезда (выезда) за границу
8. Общий бизнес английский;
9. Английский для бизнес переговоров.
10. Подготовка к собеседованию.
11. Для учебы заграницей.
12. Подготовка к IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CELTA.
13. Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ.
Моя система дистанционного обучения английскому языку совсем не уступает, а, возможно, превосходит традиционную систему преподавания. И она имеет важный плюс – не надо тратить время на дорогу ко мне, ведь далеко не всегда вы можете позволить себе потратить время на дорогу, а, если вы живете в другом городе, это идеальный вариант.
Занятия по скайпу провожу с высокой эффективностью, так как у меня многолетний опыт преподавания по скайпу, и, нужно отметить, это очень удобная, современная и очень эффективная форма преподавания. Мои студенты успешно сдают международные экзамены на высокие баллы, например: от 6 до 8, 5 по IELTS; по TOEFL на 95 - 110.
- Стоимость занятий: от 1600/90 мин., 1200/60 мин.
- Стоимость подготовки к международным экзаменам договорная.
Место проведения очных занятий: Москва, ул. Гиляровского, д 48.
Телефон: +7 916 748-04-39,
Телефон, WhatsApp, Viber: 8 926 320-04-21
Звоните, я всегда вам рада!
Отзывы студентов
Родыгина Людмила Александровна – самый лучший преподаватель английского языка! Я очень долго искала хорошего педагога в Москве: пару раз встретилась с носителем языка (дорого и бесполезно) и с русским преподавателем из Института иностранных языков (пафосно и неинтересно).
Уже почти отчаявшись найти хорошего специалиста, я нашла Людмилу Александровну Родыгину! Она очень активный, позитивный и интересный человек. Уроки с ней проходят на одном дыхании. У меня, как и у многих, была проблема с устным общением. Людмила Александровна смогла “разговорить” меня, требуя устно переводить предложения с русского на английский. У меня скрипели мозги, и я медленно, но переводила. А потом заметила, что могу это делать быстрее и быстрее. Кроме того, она очень помогла улучшить мое произношение, что не менее важно, чем знание лексики и слов.
Людмила Александровна заставляет работать, и много, но результат изумительный. Когда мы начали заниматься, мой общий уровень языка был примерно Intermediate, но разговорный язык был значительно хуже. Мы занимались несколько месяцев, и этого оказалась достаточно, чтобы я смогла устроиться на работу в международный отдел и комфортно общаться с клиентами из разных стран мира.
Еще хочу добавить, что Людмила Александровна учит “живому языку” и дает фразы ивыражения не из учебников двадцатилетней давности, а из телепрограмм, фильмов и современной литературы. Те фразы, которые действительно используются носителями языка. Можете мне поверить: я сейчас использую английский язык чаще, чем русский.
Наташа Пахарукова
E-mail: npakharukova@gmail.com
Необходимость в поиске репетитора появилась после того, как было принято решение продолжить обучение по магистерской программе заграницей, а как известно, обязательным требованием для зачисления является удачная сдача языкового экзамена (в моем случае IELTS). На подготовку к сдаче вышеуказанного экзамена было примерно 10 месяцев, учитывая, что мой уровень английского был на тот момент очень не высок, это не так уж и много.
Критерии выбора репетитора были следующими: профессионализм, выработанная система подготовки, умеренная цена, расположение в пределах кольцевой линии метро.
Прошел почти год с начала наших занятий, я счастливый студент ведущей бизнес школы в Германии. Я абсолютно не испытываю трудностей в части общения со студентами со всего мира, без проблем слушаю лекции и в целом чувствую себя очень комфортно вчужой языковой среде.
Как мне кажется, это и есть лучший показатель эффективной работы Людмилы Александровны. Благодаря ее профессионализму, системности обучения, умениюнаходить подход и дополнительно мотивировать, поставленные цели были успешно
выполнены.Более того, мы остались хорошими друзьями.
С уважением, Илья Матюхин
E-mail: matiukhin.ilia@gmail.com
ВИДЕОФАЙЛ (https://www.youtube.com/watch?v=9kI7pvHxTx4&feature=youtu.be)
ВИДЕОФАЙЛ (https://youtu.be/MLYtnc46Icw)
1981-1986 гг.
ГБПИ
1998-2019
Преподаватель английского языка, частный репетитор
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|1 ч.
|800 за час
|Подготовка к международным экзаменам
|45 ч.
|1000 за час
Отзывы
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