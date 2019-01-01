Малюхина Алла Яновна
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Рекомендован Study.ru
Родной язык: Русский
Образование: Преподаватель английского и русского языка, Магистр английской и русской филологии. Имею 3 Диплома по Стандартам ЕС, богатый опыт и яркие запоминающиеся материалы преподавания с быстрым результатом
Опыт работы: 15+ лет
Анкета проверена
от 350 ₽
за час
Perspectives Lux Вас ожидают: 100% быстро и эффективно за 1 месяц выучить английский разговорный язык, а также подготовка к ЕГЭ, ОГЭ и в ВУЗ по английскому и русскому языку за 53 часа по Skype. Начните быстро разговаривать по-английски с красивым английским акцентом как носитель. Буду рада помочь взрослым подготовиться к собеседованию с работодателем.
Преподаватель старается подготовить интересные и полезные уроки с яркими, как радуга, запоминающимися материалами преподавания для нужд и желаний учащихся с быстрым результатом.
Курсы:
1) Английский разговорный язык за 1 месяц
2) Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ и в ВУЗ по английскому языку
3) Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ и в ВУЗ по русскому языку
4) Русский язык как иностранный
5) Улучшение знаний, восполнение пробелов по английскому языку, помощь с домашним заданием по английскому языку
6) Улучшение знаний, восполнение пробелов по русскому языку, помощь с домашним заданием по русскому языку
7) Подготовка к собеседованию с работодателем
В своей работе учительница следует принципам Прогрессивного Европейского обучения.
Мои ученики занимают призовые места на олимпиадах, имеют высокие баллы на экзаменах, а также учатся и работают в Европе. Наши уроки — Ваш путь к успеху! Мы уверяем, что наши цены, отношение к клиенту и качество работы Вас порадует. Знакомство (Пробный урок) — 15 минут бесплатно. Вы ничего не теряете, не бойтесь слова "Скайп": со мной прекрасно справляется со Скайп даже ребёнок. Всё покажу, объясню просто с картинками, с наглядными примерами. Индивидуальное онлайн образование по Скайп - это Образование XXl века эффективнее традиционного, да и экономия денег и времени. Порадуйте себя интересным общением и прорывом в обучении!
Стоимость - 350 руб./60 мин.
Пишите, звоните - буду рада помочь каждому!
Подробнее vk.com/vera1a
Видео с преподавателем
ВИДЕОФАЙЛ (https://youtu.be/3KRQO-5KRIM)
1983-2016 гг.
Преподаватель английского и русского языка, Магистр английской и русской филологии. Имею 3 Диплома по Стандартам ЕС, богатый опыт и яркие запоминающиеся материалы преподавания с быстрым результатом
1983-2020
Преподаватель английского и русского языка в школе, частный репетитор
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|1 ч.
|350 за час
|Английский по скайпу
|1 ч.
|350 за час
|Английский для детей
|1 ч.
|350 за час
|Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по английскому
|1 ч.
|350 за час
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