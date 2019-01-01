Perspectives Lux Вас ожидают: 100% быстро и эффективно за 1 месяц выучить английский разговорный язык, а также подготовка к ЕГЭ, ОГЭ и в ВУЗ по английскому и русскому языку за 53 часа по Skype. Начните быстро разговаривать по-английски с красивым английским акцентом как носитель. Буду рада помочь взрослым подготовиться к собеседованию с работодателем.

Преподаватель старается подготовить интересные и полезные уроки с яркими, как радуга, запоминающимися материалами преподавания для нужд и желаний учащихся с быстрым результатом.

Курсы:

1) Английский разговорный язык за 1 месяц

2) Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ и в ВУЗ по английскому языку

3) Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ и в ВУЗ по русскому языку

4) Русский язык как иностранный

5) Улучшение знаний, восполнение пробелов по английскому языку, помощь с домашним заданием по английскому языку

6) Улучшение знаний, восполнение пробелов по русскому языку, помощь с домашним заданием по русскому языку

7) Подготовка к собеседованию с работодателем

В своей работе учительница следует принципам Прогрессивного Европейского обучения.

Мои ученики занимают призовые места на олимпиадах, имеют высокие баллы на экзаменах, а также учатся и работают в Европе. Наши уроки — Ваш путь к успеху! Мы уверяем, что наши цены, отношение к клиенту и качество работы Вас порадует. Знакомство (Пробный урок) — 15 минут бесплатно. Вы ничего не теряете, не бойтесь слова "Скайп": со мной прекрасно справляется со Скайп даже ребёнок. Всё покажу, объясню просто с картинками, с наглядными примерами. Индивидуальное онлайн образование по Скайп - это Образование XXl века эффективнее традиционного, да и экономия денег и времени. Порадуйте себя интересным общением и прорывом в обучении!

Стоимость - 350 руб./60 мин.

Пишите, звоните - буду рада помочь каждому!

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Видео с преподавателем

ВИДЕОФАЙЛ (https://youtu.be/3KRQO-5KRIM)