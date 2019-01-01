Квалифицированный преподаватель с дипломом ИнЯза и большим опытом переводческой и педагогической работы научит вас английскому языку с любого уровня. Акцент на разговорный язык. Методика современная коммуникативная или традиционная российская, в зависимости от потребностей учащихся. Доброжелательная атмосфера. Подготовка к школьным экзаменам. Хороший контакт с детьми. Есть возможность заниматься по скайпу.