Mария Вениаминовна

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Рекомендован Study.ru
Родной язык: Русский
Образование: Высшее, факультет иностранных языков
Опыт работы: 15+ лет
Анкета проверена
от 800 ₽
за час

Квалифицированный преподаватель с дипломом ИнЯза и большим опытом переводческой и педагогической работы научит вас английскому языку с любого уровня. Акцент на разговорный язык. Методика современная коммуникативная или традиционная российская, в зависимости от потребностей учащихся. Доброжелательная атмосфера. Подготовка к школьным экзаменам. Хороший контакт с детьми. Есть возможность заниматься по скайпу.

1993-1998 гг.
ИнЯз
1996-2019
Преподаватель английского языка, частный репетитор
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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс английского языка 1 ч. 800 за час

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