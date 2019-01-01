Mария Вениаминовна
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Рекомендован Study.ru
Родной язык: Русский
Образование: Высшее, факультет иностранных языков
Опыт работы: 15+ лет
Анкета проверена
от 800 ₽
за час
Квалифицированный преподаватель с дипломом ИнЯза и большим опытом переводческой и педагогической работы научит вас английскому языку с любого уровня. Акцент на разговорный язык. Методика современная коммуникативная или традиционная российская, в зависимости от потребностей учащихся. Доброжелательная атмосфера. Подготовка к школьным экзаменам. Хороший контакт с детьми. Есть возможность заниматься по скайпу.
1993-1998 гг.
ИнЯз
1996-2019
Преподаватель английского языка, частный репетитор
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|1 ч.
|800 за час
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