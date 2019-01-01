Всем hello!

Мы - трое коллег-репетиторов английского языка с многолетним стажем. Уроки онлайн ничем не отличаются вживую, разве что экономят ваше время и деньги, которые в мегаполисе особенно ценны.

Мила, преподаю с 2004 г.

Юлия, преподает с 2014 г.

Марина, преподает с 2011 г.

- Наш профиль: английский с нуля, общий и бизнес-курс. Мы начинаем с любого уровня. Пара и мини-группы также возможны.

- Технически уроки проводятся по Skype или Appear/Whereby - последний способ самый легкий, мы отправляем вам ссылку, пройдя по которой вы оказываетесь в эфире, где вас ждет преподаватель. Не нужно даже созваниваться!

- Все учебные материалы - издательских домов Oxford, Cambridge, Longman; предоставляю в PDF (лишь нужно распечатать) + аудио- и видео- .



- Стандартный урок включает в себя: grammar + speaking + listening , к чему на чуть более высоких уровнях добавляется video + home reading. Читать начинаем адаптированную художественную литературу, как можно скорее. Обязательное обсуждение на уроках содержания и работа с новой лексикой.

- Стандартная программа обучения - 2 раза в неделю по 60 мин. Хотите больше - нет проблем.

- Вы никогда ничем не рискуете, приняв решение попробовать уроки со нами. Если вам не понравится урок, то оплату за него мы не берем. Если продолжаем - то да. Мы ничем в этом случае не рискем и идем на это охотно, так как еще никогда никто не отказывался.

- На все вопросы ответим, если напишете в Watsapp по номеру +7 (963) 654 74 58 или на почту gvalia@yandex.ru

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