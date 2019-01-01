Мила Гвалия
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Рекомендован Study.ru
Родной язык: Русский
Образование: АГУ (2007), МГУ (2012), Universita' degli studi Roma Tre (в настоящее время)
Опыт работы: 14+ лет
Анкета проверена
от 1500 ₽
за час
Всем hello!
Мы - трое коллег-репетиторов английского языка с многолетним стажем. Уроки онлайн ничем не отличаются вживую, разве что экономят ваше время и деньги, которые в мегаполисе особенно ценны.
Мила, преподаю с 2004 г.
Юлия, преподает с 2014 г.
Марина, преподает с 2011 г.
- Наш профиль: английский с нуля, общий и бизнес-курс. Мы начинаем с любого уровня. Пара и мини-группы также возможны.
- Технически уроки проводятся по Skype или Appear/Whereby - последний способ самый легкий, мы отправляем вам ссылку, пройдя по которой вы оказываетесь в эфире, где вас ждет преподаватель. Не нужно даже созваниваться!
- Все учебные материалы - издательских домов Oxford, Cambridge, Longman; предоставляю в PDF (лишь нужно распечатать) + аудио- и видео- .
- Стандартный урок включает в себя: grammar + speaking + listening , к чему на чуть более высоких уровнях добавляется video + home reading. Читать начинаем адаптированную художественную литературу, как можно скорее. Обязательное обсуждение на уроках содержания и работа с новой лексикой.
- Стандартная программа обучения - 2 раза в неделю по 60 мин. Хотите больше - нет проблем.
- Вы никогда ничем не рискуете, приняв решение попробовать уроки со нами. Если вам не понравится урок, то оплату за него мы не берем. Если продолжаем - то да. Мы ничем в этом случае не рискем и идем на это охотно, так как еще никогда никто не отказывался.
- На все вопросы ответим, если напишете в Watsapp по номеру +7 (963) 654 74 58 или на почту gvalia@yandex.ru
Отзывы размещены в группе в ВКонтакте https://vk.com/mila.english.tutor (Скопируйте и вставьте в строку браузера).
2007-2019 гг.
АГУ (2007), МГУ (2012), Universita' degli studi Roma Tre (в настоящее время)
2004-2019
Преподаватель английского и итальянского языков, частный репетитор
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|1 ч.
|1500 за час
|Английский язык по скайпу
|1 ч.
|1500 за час
Отзывы
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