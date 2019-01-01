Рощина Лидия Александровна
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Рекомендован Study.ru
Родной язык: Русский
Образование: МГЛУ им. Мориса Тореза
Опыт работы: 14+ лет
Анкета проверена
от 1000 ₽
за час
Являюсь преподавателем с высшим лингвистическим ПЕДАГОГИЧЕСКИМ (!) образованием (красный диплом МГЛУ им. Мориса Тореза) со стажем 14 лет. Большой опыт проживания в среде и работы с ЖИВЫМ языком. Преподаю в частной школе "Академия Интересов".
На моих уроках - ИНТЕРЕСНО и весело: я сочетаю КОММУНИКАТИВНУЮ методику с ЖИВЫМ языком из песен и фильмов, прозы и стихов, журналов и интернет ресурсов, а также из своего богатого общения с носителями языка.
Я использую самые современные учебные материалы, знакома с новейшими разработками в области преподавания иностранных языков, педагогики и психологии. Я даю четкую и ЭФФЕКТИВНУЮ систему работы с грамматикой и словарным запасом, так чтобы на уроке максимально времени уделялось РАЗГОВОРНОЙ практике.
Возможны следующие курсы: разговорный, общий, деловой, интенсив, подготовка к ПМЖ, подготовка к экзаменам (международным, а также ЕГЭ и ОГЭ), игры на языке для детей.
Занятия на вашей, а также моей территории, Skype.
2001-2005 гг.
МГЛУ им. Мориса Тореза
2005-2019
Преподаватель английского языка, частный репетитор
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|1 ч.
|1000 за час
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