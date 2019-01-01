Валентина Леонидовна
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Рекомендован Study.ru
Родной язык: Русский
Образование: МГУ им. Ломоносова. Стажировки в Великобритании.
Опыт работы: 15+ лет
Анкета проверена
от 800 ₽
за час
Занятия со взрослыми учащимися и с детьми. Все аспекты языка: постановка произношения, лексика, грамматика, разговорная речь. Разнообразные программы, в основном базирующиеся на британских учебных пособиях. Выбираем пособия в соответствии с вашими целями! Репетиторство по программам спецшкол: Spolight, Starlight и другие УМК . Занятия английским языком со взрослыми учащимися ориентировано на быстрое освоение грамотной разговорной речи. Основы Business Communication. Коучинг.
Многолетний опыт работы и отработанные методики позволяют достигать быстрый и надежный результат.
Мои ученики успешно поступают и учатся в в самых престижных вузах Москвы- МГУ, МГЛУ, ВШЭ, РУДН, МГИМО.
1983-1988 гг.
МГУ им. Ломоносова. Стажировки в Великобритании.
1988-2019
Преподаватель английского языка, частный репетитор
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|1 ч.
|800 за час
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