Валентина Леонидовна

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Родной язык: Русский
Образование: МГУ им. Ломоносова. Стажировки в Великобритании.
Опыт работы: 15+ лет
Анкета проверена
от 800 ₽
за час

Занятия со взрослыми учащимися и с детьми. Все аспекты языка: постановка произношения, лексика, грамматика, разговорная речь. Разнообразные программы, в основном базирующиеся на британских учебных пособиях. Выбираем пособия в соответствии с вашими целями! Репетиторство по программам спецшкол: Spolight, Starlight и другие УМК . Занятия английским языком со взрослыми учащимися ориентировано на быстрое освоение грамотной разговорной речи. Основы Business Communication. Коучинг.

Многолетний опыт работы и отработанные методики позволяют достигать быстрый и надежный результат.
Мои ученики успешно поступают и учатся в в самых престижных вузах Москвы- МГУ, МГЛУ, ВШЭ, РУДН, МГИМО.

 

1983-1988 гг.
МГУ им. Ломоносова. Стажировки в Великобритании.
1988-2019
Преподаватель английского языка, частный репетитор
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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс английского языка 1 ч. 800 за час

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