Английский язык с преподавателем ИнЯза им. М.Тореза (МГЛУ). Опыт преподавания – 24 года.Владение языком - на уровне носителя. Преодоление языкового барьера: начнете говорить и понимать чужую речь на слух с первых занятий.

Выезд в офис и на дом для проведения занятий по деловому и общему английскому языку(американский и британский варианты).

Возраст – с 12 лет.

Тестирование - бесплатно.

Уровни: от нулевого до Advanced.

Устная и письменная речь, чтение, произношение, грамматика,тренировка восприятия на слух (аудирование), по желанию учащихся - полное языковое погружение, разговорный тренинг.

Тренировка памяти, сверхзапоминание.

Бизнес-курс: культура повседневного общения с иностранцами в зарубежных компаниях, деловая переписка, ведение переговоров и презентаций, разговор по телефону, пребывание в аэропорту, проживание в гостинице.

Традиционная, коммуникативная и интенсивная методики или их комбинация - в зависимости от пожеланий учащихся и целей обучения. Разговорный экспресс-курс для зарубежных поездок.

Аудио-,видео- и компьютерные пособия.Возможны уроки по Skype.

Наличие международных сертификатов: Cambridge/RSA CELTA, TOEFL, GMAT; участвовал в создании учебных пособий для студентов ИнЯза им.М.Тореза.

Соавтор учебного пособия "Изучение иностранных языков: типичные ошибки при изучении и преподавании".

Прошел тренинг "Подготовка к TOEFL для преподавателей"; тренер – Andrew Thompson, основной экзаменатор IELTS (IELTS Principal Examiner).

Член Международной Ассоциации Преподавателей Английского Языка как иностранного (IATEFL).

Автор курса по подготовке к ЕГЭ на 80-100 баллов.

Официальный тренер преподавателей британского стандарта TESOL.

Ведущий методических семинаров для преподавателей в Институте Повышения Квалификации при МГЛУ (ИнЯз им. Мориса Тореза).



Успешный многолетний опыт в подготовке в лучшие ВУЗы (МГЛУ, МГИМО, МГУ, ВШЭ), в британские и американские колледжи и университеты, к ЕГЭ, ГИА, международным экзаменам: TOEFL, IELTS, FCE, BEC; к выезду на ПМЖ, деловым и туристическим поездкам, к собеседованиям при приеме на работу и в посольствах.

Дополнительное образование: стажировка в Университете штата Нью-Йорк ( г.Олбани, США); обучение в Уппсальском университете (г. Уппсала, Швеция); тренинг "Подготовка к TOEFL для преподавателей"; тренер – Andrew Thompson, основной экзаменатор IELTS (IELTS Principal Examiner).

Рекомендации от индивидуальных и корпоративных клиентов (сотрудники PepsiCo, CitiBank, Nokia, Ericsson, Wall-Mart Stores) предоставляются.



Индивидуально, группы(5-15 чел.), мини-группы(2-4 чел.).

Индивидуально:

90 минут - 3600 рублей

120 минут - 4800 рублей

135 минут (3 академических часа) - 5400 рублей

В паре:

90 минут – 2300 рублей с 1 человека

В мини-группе (3 человека и более):

90 минут - 1600 рублей с 1 человека