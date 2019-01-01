Юрий Юрьевич Бoрин
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Рекомендован Study.ru
Родной язык: Русский
Образование: Высшее, факультет иностранных языков
Опыт работы: 15+ лет
Анкета проверена
от 1800 ₽
за час
Английский язык с преподавателем ИнЯза им. М.Тореза (МГЛУ). Опыт преподавания – 24 года.Владение языком - на уровне носителя. Преодоление языкового барьера: начнете говорить и понимать чужую речь на слух с первых занятий.
Выезд в офис и на дом для проведения занятий по деловому и общему английскому языку(американский и британский варианты).
Возраст – с 12 лет.
Тестирование - бесплатно.
Уровни: от нулевого до Advanced.
Устная и письменная речь, чтение, произношение, грамматика,тренировка восприятия на слух (аудирование), по желанию учащихся - полное языковое погружение, разговорный тренинг.
Тренировка памяти, сверхзапоминание.
Бизнес-курс: культура повседневного общения с иностранцами в зарубежных компаниях, деловая переписка, ведение переговоров и презентаций, разговор по телефону, пребывание в аэропорту, проживание в гостинице.
Традиционная, коммуникативная и интенсивная методики или их комбинация - в зависимости от пожеланий учащихся и целей обучения. Разговорный экспресс-курс для зарубежных поездок.
Аудио-,видео- и компьютерные пособия.Возможны уроки по Skype.
Наличие международных сертификатов: Cambridge/RSA CELTA, TOEFL, GMAT; участвовал в создании учебных пособий для студентов ИнЯза им.М.Тореза.
Соавтор учебного пособия "Изучение иностранных языков: типичные ошибки при изучении и преподавании".
Прошел тренинг "Подготовка к TOEFL для преподавателей"; тренер – Andrew Thompson, основной экзаменатор IELTS (IELTS Principal Examiner).
Член Международной Ассоциации Преподавателей Английского Языка как иностранного (IATEFL).
Автор курса по подготовке к ЕГЭ на 80-100 баллов.
Официальный тренер преподавателей британского стандарта TESOL.
Ведущий методических семинаров для преподавателей в Институте Повышения Квалификации при МГЛУ (ИнЯз им. Мориса Тореза).
Успешный многолетний опыт в подготовке в лучшие ВУЗы (МГЛУ, МГИМО, МГУ, ВШЭ), в британские и американские колледжи и университеты, к ЕГЭ, ГИА, международным экзаменам: TOEFL, IELTS, FCE, BEC; к выезду на ПМЖ, деловым и туристическим поездкам, к собеседованиям при приеме на работу и в посольствах.
Дополнительное образование: стажировка в Университете штата Нью-Йорк ( г.Олбани, США); обучение в Уппсальском университете (г. Уппсала, Швеция); тренинг "Подготовка к TOEFL для преподавателей"; тренер – Andrew Thompson, основной экзаменатор IELTS (IELTS Principal Examiner).
Рекомендации от индивидуальных и корпоративных клиентов (сотрудники PepsiCo, CitiBank, Nokia, Ericsson, Wall-Mart Stores) предоставляются.
Индивидуально, группы(5-15 чел.), мини-группы(2-4 чел.).
Индивидуально:
90 минут - 3600 рублей
120 минут - 4800 рублей
135 минут (3 академических часа) - 5400 рублей
В паре:
90 минут – 2300 рублей с 1 человека
В мини-группе (3 человека и более):
90 минут - 1600 рублей с 1 человека
1991-1995 гг.
ИнЯз им. М.Тореза (МГЛУ)
1995-2019
Преподаватель английского языка, частный репетитор, автор учебников
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|1 ч.
|1800 за час
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