Захарьин Алексей Борисович
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Рекомендован Study.ru
Родной язык: Русский
Образование: Диплом МГУ
Опыт работы: 15+ лет
Анкета проверена
от 950 ₽
за час
Программы обучения
- уровневые курсы (все)
- подготовка к ЕГЭ (89 – 99 баллов)
- внутренние экзамены: МГУ, МГИМО, ВЭШ
- подготовка к олимпиадам: Всероссийская олимпиада (призовые места), Московская Городская Олимпиада, Окружная Олимпиада, Олимпиада «Ломоносов»
- подготовка к международным экзаменам: IELTS, TOEFL, CAE, CPE, школьникам: FCE, BEC, PET, KET, китайский - HSK
- бизнес-курс: офисное общение, переговоры (+ финансы), переписка (все виды)
- повседневный английский: все темы повседневного общения
- чтение и перевод специальной литературы
- дипломы, курсовые на английском языке по гуманитарным наукам
Условия: станция метро – Речной Вокзал, Планерная, место занятий: м. Речной Вокзал (5 мин. пешком), выезд по договоренности, обеспечиваю материалами, цена – 1500 рублей/45 минут
1993-1998 гг.
МГУ
1998-2019
Преподаватель английского языка, частный репетитор
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|1 ч.
|950 за час
|Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по английскому
|1 ч.
|950 за час
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