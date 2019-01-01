Программы обучения

- уровневые курсы (все)

- подготовка к ЕГЭ (89 – 99 баллов)

- внутренние экзамены: МГУ, МГИМО, ВЭШ

- подготовка к олимпиадам: Всероссийская олимпиада (призовые места), Московская Городская Олимпиада, Окружная Олимпиада, Олимпиада «Ломоносов»

- подготовка к международным экзаменам: IELTS, TOEFL, CAE, CPE, школьникам: FCE, BEC, PET, KET, китайский - HSK

- бизнес-курс: офисное общение, переговоры (+ финансы), переписка (все виды)

- повседневный английский: все темы повседневного общения

- чтение и перевод специальной литературы

- дипломы, курсовые на английском языке по гуманитарным наукам

Условия: станция метро – Речной Вокзал, Планерная, место занятий: м. Речной Вокзал (5 мин. пешком), выезд по договоренности, обеспечиваю материалами, цена – 1500 рублей/45 минут