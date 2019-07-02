Наталья Коненкова

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Преподаватель с высшим педагогическим образованием (МГПУ, факультет английской филологии), сертификат Teachers of English to Speakers of Other Languages, Inc. (TESOL), прослушала курс подготовки экспертов ЕГЭ (МИОО).
В 2016 году прошла обучение на курсе в МИОО "Современные технологии подготовки к ЕГЭ".
Успешный опыт преподавания индивидуально и в группах более 10 лет.
Профессиональная подготовка к ГИА и ЕГЭ, международным экзаменам индивидуально и в группах по 2-4 человека.
Использование современных британских пособий, специализированных журналов по тематике. BBC, CNN.
Подготовка к ОГЭ/ЕГЭ, KET, PET, FCE, CAE, TOEFL, IELTS. Интенсивные занятия для успешной сдачи экзаменов.
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс
|60 мин.
|1000 руб.