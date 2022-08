Наталья Коненкова

Преподаватель с высшим педагогическим образованием (МГПУ, факультет английской филологии), сертификат Teachers of English to Speakers of Other Languages, Inc. (TESOL), прослушала курс подготовки экспертов ЕГЭ (МИОО).

В 2016 году прошла обучение на курсе в МИОО "Современные технологии подготовки к ЕГЭ".

Успешный опыт преподавания индивидуально и в группах более 10 лет.

Профессиональная подготовка к ГИА и ЕГЭ, международным экзаменам индивидуально и в группах по 2-4 человека.

Использование современных британских пособий, специализированных журналов по тематике. BBC, CNN.

Подготовка к ОГЭ/ЕГЭ, KET, PET, FCE, CAE, TOEFL, IELTS. Интенсивные занятия для успешной сдачи экзаменов.