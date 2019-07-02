Город:  Москва

Наталья Коненкова

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Родной язык: Русский
Образование: МГПУ
Опыт работы: 15+ лет
Свободен
Носитель языка
Анкета проверена
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1000 руб.
за час

Преподаватель с высшим педагогическим образованием (МГПУ, факультет английской филологии), сертификат Teachers of English to Speakers of Other Languages, Inc. (TESOL), прослушала курс подготовки экспертов ЕГЭ (МИОО).

В 2016 году прошла обучение на курсе в МИОО "Современные технологии подготовки к ЕГЭ".
Успешный опыт преподавания индивидуально и в группах более 10 лет.

Профессиональная подготовка к ГИА и ЕГЭ, международным экзаменам индивидуально и в группах по 2-4 человека.
Использование современных британских пособий, специализированных журналов по тематике. BBC, CNN.

Подготовка к ОГЭ/ЕГЭ, KET, PET, FCE, CAE, TOEFL, IELTS. Интенсивные занятия для успешной сдачи экзаменов.

 

1990-1995 гг.
МГПУ, факультет английской филологии
1999-2020
Преподаватель английского языка, частный репетитор

Методика преподавания

График работы

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс 60 мин. 1000 руб.

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