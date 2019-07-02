Носитель языка
3

Алексей Николаевич

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы-носители английского языка
3

Образование

1990-1995 - California Institute of Integral Studies: Counseling, Transpersonal Phychology. World Peace University: Senior Advisor

Опыт работы

2000-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор

О себе

Опытный преподаватель, психолог. Профессионал высокого класса. Одинаково свободно владеет английским и русским языками. Двадцать лет жил в Канаде и США. Англоязычный диктор на международном радио. Профессиональный переводчик. Консультант по человеческим ресурсам (HR), рынкам труда и подбору персонала.

Отзывы
Cyril
Алексею удалось сделать то, что не удавалось ни одному из моих прежних преподавателей — во многом, решение записаться на курс стало поворотным моментом в моей жизни. Как и для многих людей в поиске хорошего репетитора, английский не был важной часть…
Все отзывы (3)
Корпоративное обучение английскому Подготовка к IELTS, TOEFL, FCE Репетиторы онлайн Английский для детей Общий курс английского Носители английского
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Смоленская
2000 руб.
за час
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Носитель языка
1

Клевис

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 8 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы-носители английского языка
1

Образование

2004-2009 - Seneca College Toronto

Опыт работы

2011-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор по скайпу

О себе

Носитель английского и французского, полиглот. Живу в Канаде

Отзывы
Stepan
С Клевисом мой уровень знания английского сильно вырос уже за 3 месяца занятий. Не пугайтесь, что он носитель, Клевис довольно-таки хорошо говорит на русском, если вам что-то непонятно в английском, то он доступно все объяснит и на русском.
Все отзывы (1)
Репетиторы онлайн Общий курс английского Носители английского
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Тверская
1400 руб.
за час
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Носитель языка
0

Рыбак Ксения

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 14 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы-носители английского языка
0

Образование

2005-2009 - Высшее, Торонто

Опыт работы

1997-2019 - Преподаватель английского, частный репетитор по скайпу

О себе

10+ years of English tutoring (native speaker from Canada). Английский для разных возрастов и различного уровня, как для новичков, так и для желающих иммигрировать и поступить в вузы Северной Америки (подготовка к TOEFL, IELTS, написание сочинений и тд). Отдельное внимание уделяю произношению и грамматике

Подготовка к IELTS, TOEFL, FCE Репетиторы онлайн Репетиторы онлайн Общий курс английского ЕГЭ по английскому Носители английского
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
1500 руб.
за час
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Носитель языка
0

Кен Рассел

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы-носители английского языка
0

Образование

1989-1994 - Репетитор-профессионал, носитель языка. Выпусник Гарварда

Опыт работы

1994-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор

О себе

Опытный педагог. Выпусник Гарварда. Больше 25 лет репетиторства. Носитель языка, потомок выходцев из России.

Корпоративное обучение английскому Подготовка к IELTS, TOEFL, FCE Общий курс английского Носители английского
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Алексеевская
750 руб.
за час
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Носитель языка
0

Брайан

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 9 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы-носители английского языка
0

Образование

1995-2000 - Университет Восточной Англии

Опыт работы

2010-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор по скайпу

О себе

Вы давно мечтаете говорить по-английски? Хотите получить хорошую работу в Эмиратах, Азии или в Европе? Хотите путешествовать и понимать иностранцев? Или мечтаете найти свою половинку за рубежом? Квалифицированный преподаватель Брайан (Великобритания) поможет Вам в достижении этих целей

Репетиторы онлайн Общий курс английского Носители английского
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Тверская
1400 руб.
за час
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Носитель языка
0

Брент

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 7 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы-носители английского языка
0

Образование

2001-2006 - Университет Джонсон и Уэльс

Опыт работы

2012-2019 - Преподаватель английского по скайпу

О себе

Брент - носитель английского языка из Майами, штат Флорида, обучает английскому языку более 7 лет

Репетиторы онлайн Общий курс английского Носители английского
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Тверская
850 руб.
за час
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Носитель языка
0

Neil Egginton

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы-носители английского языка
0

Образование

2009-2009 - University of Cambridge (CELTA) 2004-2006 - University of Piura (Teaching English as a Foreign Language)

Опыт работы

2003 - 2008 - ICPNA Chiclayo 2008 - 2019 - Lingua Moscow

О себе

TOEFL preparation in Moscow

Подготовка к IELTS, TOEFL, FCE Репетиторы онлайн Носители английского
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Новогиреево
2000 руб.
за час
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Носитель языка
0

Зафор Илина

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 1 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы-носители английского языка
0

Образование

2018- 2022 - НИУ ВШЭ

Опыт работы

2019-2020 - репетитор на дому

О себе

Репетитор английского языка любого уровня.

Репетиторы онлайн Общий курс английского ЕГЭ по английскому ОГЭ по английскому Носители английского
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
900 руб.
за час
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Носитель языка
0

James William

Статус:
Стаж: 2 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы-носители английского языка
0

Образование

2017 - Свободный университет

О себе

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Репетиторы онлайн Английский для детей Общий курс английского Носители английского
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
400 руб.
за час
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Носитель языка
0

Eugene Kravtsov

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы-носители английского языка
0

Образование

1995-2000 - Высшее филологическое

О себе

Native Speaker

Корпоративное обучение английскому Подготовка к IELTS, TOEFL, FCE Репетиторы онлайн Английский для детей Общий курс английского ЕГЭ по английскому ОГЭ по английскому Носители английского
Школьники 12-16 лет
Студенты
Взрослые
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
3000 руб.
за час
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Стоимость занятия с репетитором в Москве

Средняя цена за час - 1375 рублей

Цена репетитора по английскому за час начинается от 400 рублей и доходит до 3000. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.

Часто задаваемые вопросы

Отзывы о репетиторах по английскому языку (носители)

24 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.

С Клевисом мой уровень знания английского сильно вырос уже за 3 месяца занятий. Не пугайтесь, что он носитель, Клевис довольно-таки хорошо говорит на русском, если вам что-то непонятно в английском, то он доступно все объяснит и на русском.
Алексею удалось сделать то, что не удавалось ни одному из моих прежних преподавателей — во многом, решение записаться на курс стало поворотным моментом в моей жизни. Как и для многих людей в поиске хорошего репетитора, английский не был важной часть…