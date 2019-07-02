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Образование
1990-1995 - California Institute of Integral Studies: Counseling, Transpersonal Phychology. World Peace University: Senior Advisor
Опыт работы
2000-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор
О себе
Опытный преподаватель, психолог. Профессионал высокого класса. Одинаково свободно владеет английским и русским языками. Двадцать лет жил в Канаде и США. Англоязычный диктор на международном радио. Профессиональный переводчик. Консультант по человеческим ресурсам (HR), рынкам труда и подбору персонала.
Образование
2004-2009 - Seneca College Toronto
Опыт работы
2011-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор по скайпу
О себе
Носитель английского и французского, полиглот. Живу в Канаде
Образование
2005-2009 - Высшее, Торонто
Опыт работы
1997-2019 - Преподаватель английского, частный репетитор по скайпу
О себе
10+ years of English tutoring (native speaker from Canada). Английский для разных возрастов и различного уровня, как для новичков, так и для желающих иммигрировать и поступить в вузы Северной Америки (подготовка к TOEFL, IELTS, написание сочинений и тд). Отдельное внимание уделяю произношению и грамматике
Образование
1989-1994 - Репетитор-профессионал, носитель языка. Выпусник Гарварда
Опыт работы
1994-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор
О себе
Опытный педагог. Выпусник Гарварда. Больше 25 лет репетиторства. Носитель языка, потомок выходцев из России.
Образование
1995-2000 - Университет Восточной Англии
Опыт работы
2010-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор по скайпу
О себе
Вы давно мечтаете говорить по-английски? Хотите получить хорошую работу в Эмиратах, Азии или в Европе? Хотите путешествовать и понимать иностранцев? Или мечтаете найти свою половинку за рубежом? Квалифицированный преподаватель Брайан (Великобритания) поможет Вам в достижении этих целей
Образование
2001-2006 - Университет Джонсон и Уэльс
Опыт работы
2012-2019 - Преподаватель английского по скайпу
О себе
Брент - носитель английского языка из Майами, штат Флорида, обучает английскому языку более 7 лет
Образование
2009-2009 - University of Cambridge (CELTA) 2004-2006 - University of Piura (Teaching English as a Foreign Language)
Опыт работы
2003 - 2008 - ICPNA Chiclayo 2008 - 2019 - Lingua Moscow
О себе
TOEFL preparation in Moscow
Образование
2018- 2022 - НИУ ВШЭ
Опыт работы
2019-2020 - репетитор на дому
О себе
Репетитор английского языка любого уровня.
Образование
2017 - Свободный университет
О себе
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Образование
1995-2000 - Высшее филологическое
О себе
Native Speaker
Цена репетитора по английскому за час начинается от 400 рублей и доходит до 3000. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.
24 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.