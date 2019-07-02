Рженецкая Дарья Богдановна

+7 (499) 995-06-56
Copyright © 2019 Study.ru Все права защищены.
Я - сертифицированный Кембриджем преподаватель (CELTA, IELTS) и несколько лет работаю на курсах подготовки к международным экзаменам в Италии. В данный момент, вернулась в Россию и перешла на работу онлайн на платформе Zoom и провожу живые и интерактивные уроки со студентами.
Подготовка к экзаменам - это самая интересная и сложная часть преподавания. Перед началом занятий я провожу диагностику каждого ученика, и прошу всех пройти пробный тест кембриджского экзамена и заполнить GoogleForm с вопросами об истории изучения языка. Таким образом, я выстраиваю адаптированный курс и дополняю основной учебник аутентичными материалами. Я готовлю старшеклассников и взрослых к экзаменам PET, KET, FCE и CAE. Мы занимаемся по интерактивным версиям учебников серии Complete и Compact, со встроенными аудио, рабочей тетрадью и ответами.
Также я веду дополнительный читательский клуб для студентов уровня B2-C1, в которым мы читаем и обсуждаем книги англоязычных авторов о Италии и разбираем новую лексику. Сейчас мы читаем книгу Under The Tuscan Sun. Один студент с курса подготовки к CAE активно участвует в проекте, чтобы повысить навыки reading and speaking.
О себе:
Буду очень рада поработать с вами!
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Подготовка к PET, KET, FCE, CAE
|60 мин.
|1200 руб.