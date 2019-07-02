Город:  Москва

Рженецкая Дарья Богдановна

Рекомендован Study.ru
Родной язык: Русский
Образование: Niagara College/ John Cabot University
Опыт работы: 5+ лет
Свободен
Носитель языка
Анкета проверена
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0
1200 руб.
за час

Я - сертифицированный Кембриджем преподаватель (CELTA, IELTS) и несколько лет работаю на курсах подготовки к международным экзаменам в Италии. В данный момент, вернулась в Россию и перешла на работу онлайн на платформе Zoom и провожу живые и интерактивные уроки со студентами. 

Подготовка к экзаменам - это самая интересная и сложная часть преподавания. Перед началом занятий я провожу диагностику каждого ученика, и прошу всех пройти пробный тест кембриджского экзамена и заполнить GoogleForm с вопросами об истории изучения языка. Таким образом, я выстраиваю адаптированный курс и дополняю основной учебник аутентичными материалами. Я готовлю старшеклассников и взрослых к экзаменам PET, KET, FCE и CAE. Мы занимаемся по интерактивным версиям учебников серии Complete и Compact, со встроенными аудио, рабочей тетрадью и ответами.

Также я веду дополнительный читательский клуб для студентов уровня B2-C1, в которым мы читаем и обсуждаем книги англоязычных авторов о Италии и разбираем новую лексику. Сейчас мы читаем книгу Under The Tuscan Sun. Один студент с курса подготовки к CAE активно участвует в проекте, чтобы повысить навыки reading and speaking.

О себе: 

  • Проживала и обучалась в Канаде, окончила двухгодичную программу по бизнесу в Niagara College.
  • Прошла программу CELTA в одном из самых лучших центров, International House Barcelona.
  • Закончила бакалавриат в John Cabot University по специальности английская литература.
  • Преподавала английский взрослым профессионалам из различных сфер бизнеса в частной школе Wall Street English
  • Преподала курсы подготовки к экзаменам в частной школе Globally Speaking (KET, PET, FCE, CAE)
  • Выигрывала тандемы на преподавание спец. курсов в государственных школах (Progetti PON)
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Буду очень рада поработать с вами! 

 

2012 - 2014 гг.
Niagara College, Canada
2015-2017 гг.
John Cabot University, Italy
2017-2019
Частная школа Wall Street English
2019-2020
Частная школа Globally Speaking

Методика преподавания

График работы

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Подготовка к PET, KET, FCE, CAE 60 мин. 1200 руб.

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