Language Link

Дата основания

1996 г.

Минимальная стоимость

16800 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

350 ₽/ак.час

Добро пожаловать в международный языковой центр Language Link!

Мы работаем в России с 1994 года и являемся одним из первых учебных центров в России, в котором занятия по английскому языку и другим европейским языкам проводят профессиональные преподаватели-носители языка из Европы, США и Канады.

Language Link в Казани обучает иностранным языкам в различных формах:

  • индивидуальные и групповые курсы
  • ускоренный курс английского Adrenaline
  • дошкольная подготовка
  • подготовка к сдаче ОГЭ, ЕГЭ, кембриджских экзаменов, IELTS, TOEFL
  • разговорный клуб
  • языковой лагерь для детей и подростко.
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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс английского языка 48 ч. 16800 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Казань, Вахитовский район, метро Площадь Габдуллы Тукая, улица Муштари, 12 не указано Записаться на урок

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