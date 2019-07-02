Добро пожаловать в международный языковой центр Language Link!



Мы работаем в России с 1994 года и являемся одним из первых учебных центров в России, в котором занятия по английскому языку и другим европейским языкам проводят профессиональные преподаватели-носители языка из Европы, США и Канады.



Language Link в Казани обучает иностранным языкам в различных формах:

индивидуальные и групповые курсы

ускоренный курс английского Adrenaline

дошкольная подготовка

подготовка к сдаче ОГЭ, ЕГЭ, кембриджских экзаменов, IELTS, TOEFL

разговорный клуб

языковой лагерь для детей и подростко.