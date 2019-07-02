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Добро пожаловать в международный языковой центр Language Link!
Мы работаем в России с 1994 года и являемся одним из первых учебных центров в России, в котором занятия по английскому языку и другим европейским языкам проводят профессиональные преподаватели-носители языка из Европы, США и Канады.
Language Link в Казани обучает иностранным языкам в различных формах:
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|48 ч.
|16800 за курс
|Адрес
|График работы
|Казань, Вахитовский район, метро Площадь Габдуллы Тукая, улица Муштари, 12
|не указано
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