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Преимущества обучения в школе FRIENDS Online:
1). В нашей школе множество специалистов.
Если тебе захочется изменить время и дни занятия, то ты с легкостью это сделаешь, то есть не будете подстраиваться под 1 преподавателя.
2. Личный кабинет с бонусами.
Занятия проходят в Online платформе, где ты сможешь:
- смотреть свой прогресс обучения;
- делать домашние задания;
- смотреть видеоуроки по пройденным темам;
- изучать новые слова;
- задавать вопросы по урокам и сразу получать ответы.
3. Бесплатный пробный урок.
Ты сможешь сначала попробовать, а потом определяться с покупкой, для этого мы сделали первый урок бесплатным, чтобы убрать любые сомнения.
4. Стоимость занятий.
У нас одни из самых лояльных цен в России, стоимость занятий начинается от 640 рублей за полноценный урок с Online платформой и всеми материалами. От тебя нужен только компьютер или смартфон ;)
5. Качество обучения.
Мы всегда прислушиваемся к нашим студентам. Для этого проводятся тайные опросы среди учеников (никто кроме руководства не уведет ваши ответы). Затем наш методист улучшает процесс обучения.
С каждым годом все больше людей переходят на онлайн обучение, так как преимуществ стало очень много:
- не нужно никуда ехать
- нет затрат на проезд
- нет бумажных учебников
- весь материал в твоем телефоне
И это все малая доля всех плюсов Онлайн, так учить английский можно где угодно и когда угодно со своего компьютера или смартфона без дополнительных затрат.
И помни, френд, учить английский легко, главное найти тех, кто тебе в этом поможет;)
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Групповые занятия
|48 ч ч.
|9900 за курс
|Индивидуальные занятия
|50 мин ч.
|640 за курс
|Адрес
|График работы
|Москва
|не указано
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