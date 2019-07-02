Преимущества обучения в школе FRIENDS Online:



1). В нашей школе множество специалистов.

Если тебе захочется изменить время и дни занятия, то ты с легкостью это сделаешь, то есть не будете подстраиваться под 1 преподавателя.



2. Личный кабинет с бонусами.

Занятия проходят в Online платформе, где ты сможешь:

- смотреть свой прогресс обучения;

- делать домашние задания;

- смотреть видеоуроки по пройденным темам;

- изучать новые слова;

- задавать вопросы по урокам и сразу получать ответы.



3. Бесплатный пробный урок.

Ты сможешь сначала попробовать, а потом определяться с покупкой, для этого мы сделали первый урок бесплатным, чтобы убрать любые сомнения.



4. Стоимость занятий.

У нас одни из самых лояльных цен в России, стоимость занятий начинается от 640 рублей за полноценный урок с Online платформой и всеми материалами. От тебя нужен только компьютер или смартфон ;)



5. Качество обучения.

Мы всегда прислушиваемся к нашим студентам. Для этого проводятся тайные опросы среди учеников (никто кроме руководства не уведет ваши ответы). Затем наш методист улучшает процесс обучения.



С каждым годом все больше людей переходят на онлайн обучение, так как преимуществ стало очень много:

- не нужно никуда ехать

- нет затрат на проезд

- нет бумажных учебников

- весь материал в твоем телефоне

И это все малая доля всех плюсов Онлайн, так учить английский можно где угодно и когда угодно со своего компьютера или смартфона без дополнительных затрат.



И помни, френд, учить английский легко, главное найти тех, кто тебе в этом поможет;)