FRIENDS Online

Дата основания

2010 г.

Минимальная стоимость

640 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

640 ₽/ак.час

Преимущества обучения в школе FRIENDS Online:

1). В нашей школе множество специалистов.
Если тебе захочется изменить время и дни занятия, то ты с легкостью это сделаешь, то есть не будете подстраиваться под 1 преподавателя.

2. Личный кабинет с бонусами.
Занятия проходят в Online платформе, где ты сможешь:
- смотреть свой прогресс обучения;
- делать домашние задания;
- смотреть видеоуроки по пройденным темам;
- изучать новые слова;
- задавать вопросы по урокам и сразу получать ответы.

3. Бесплатный пробный урок.
Ты сможешь сначала попробовать, а потом определяться с покупкой, для этого мы сделали первый урок бесплатным, чтобы убрать любые сомнения.

4. Стоимость занятий.
У нас одни из самых лояльных цен в России, стоимость занятий начинается от 640 рублей за полноценный урок с Online платформой и всеми материалами. От тебя нужен только компьютер или смартфон ;)

5. Качество обучения.
Мы всегда прислушиваемся к нашим студентам. Для этого проводятся тайные опросы среди учеников (никто кроме руководства не уведет ваши ответы). Затем наш методист улучшает процесс обучения.

С каждым годом все больше людей переходят на онлайн обучение, так как преимуществ стало очень много:
- не нужно никуда ехать
- нет затрат на проезд
- нет бумажных учебников
- весь материал в твоем телефоне
И это все малая доля всех плюсов Онлайн, так учить английский можно где угодно и когда угодно со своего компьютера или смартфона без дополнительных затрат.

И помни, френд, учить английский легко, главное найти тех, кто тебе в этом поможет;)

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Групповые занятия 48 ч ч. 9900 за курс
Индивидуальные занятия 50 мин ч. 640 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва не указано Записаться на урок

Отзывы

blackwif
2 года назад
Школа неплохая, педагоги здесь квалифицированные, обучаться одно удовольствие. Единственный минус, который я обнаружил - это возможность покупки от 8 индивидуальных занятий. Просто иногда не нужно так много уроков, если мне, к примеру, хватило бы и 5. А так, всё класс.
blackwif
2 года назад
Школа неплохая, педагоги здесь квалифицированные, обучаться одно удовольствие. Единственный минус, который я обнаружил - это возможность покупки от 8 индивидуальных занятий. Просто иногда не нужно так много уроков, если мне, к примеру, хватило бы и 5. А так, всё класс.
Юлия Косар
2 года назад
В этой онлайн школе английского языка для меня удобный график обучения и сравнивала стоимость обучения с другими аналогичными школами - оказалась ниже. Но пришлось покупать сразу 8 занятий - это минимум.
Светлана Мостовских
2 года назад
Сейчас знание английского языка просто необходимо. Чтобы не ходить с переводчиком, записалась на курсы онлайн. Очень удобно, мне как занятому человеку, не надо отрываться от работы и ехать куда-то. Цены приемлемые. Вот правда учитель мне не очень, хочу попросить другого. А в остальном всё отлично.
Алиса Харичевская
2 года назад
заниматься когда и как мне удобно - это и есть залог хорошего обучения. материал хорошо доводят до своих учеников и цены на обучения не кусаются в отличии от других курсов, школ английского языка.
Elena
2 года назад
На время карантина я решила подтянуть свой уровень английского и записалась в эту онлайн школу. Порадовала низкая стоимость и хороший уровень обучения. Плюс еще и разговорный курс мне был в подарок к групповому.
Елена Верная
2 года назад
На время карантина я решила подтянуть свой уровень английского и записалась в эту онлайн школу. Порадовала низкая стоимость и хороший уровень обучения. Плюс еще и разговорный курс мне был в подарок к групповому.
lawa2
2 года назад
Доброго времени суток. Я покупала курсы английского языка в данной языковой школе для того чтобы подтянуть свой уровень английского. Учителя хорошие. Низкие цены на курсы. Благодаря этой школе я теперь хорошо владею английским.
blackwif
2 года назад
Недавно решил подтянуть уровень своего английского, так как по моей специальности работодатели требуют знание языка. Вот записался на онлайн-курсы Friends Online. Очень нравится мой педагог, который нашел под меня индивидуальный подход.
blackwif
2 года назад
Недавно решил подтянуть уровень своего английского, так как по моей специальности работодатели требуют знание языка. Вот записался на онлайн-курсы Friends Online. Очень нравится мой педагог, который нашел под меня индивидуальный подход.
Алексей Дмитрулин
2 года назад
Доволен тем, что удалось в данной школе изучить английский на уровне Продвинутый. И всё это благодаря кропотливым индивидуальным занятиям с толковым преподавателем. Очень доволен, никаких проблем.
Елизавета Миллер
2 года назад
Занималась в этой школе индивидуально с преподавателем, цель моя - подготовка к IELTS, а именно упор на эссе. Занималась я на протяжении 5 месяцев, хочу отметить профессионализм моего куратора, заполнили все мои проблемы. Сдала экзамен 8.5 - это было выше моих ожиданий! Спасибо вам большое!
Marina Kanan
2 года назад
Так как уже два месяца сижу дома, решила провести своё время с пользой, поэтому записалась в онлайн школу английского языка "FRIENDS Online". У них низкие цены как на индивидуальные, так и на групповые занятия. У меня там есть уже свой личный кабинет, и проводим видеоуроки, бесплатные спец курсы. Я довольна так как очень удобный график обучения, а первый урок бесплатный.
Максим Сорока
2 года назад
9900 за 4 месяца обучения с онлайн платформой, Личным кабинетом и онлайн домашкой? Как говорил один известный герой мультсериала "Shut up and take my money!" Рекомендую сначала всем попробовать (благо первое занятие бесплатное), а потом уже решать стоит ли ходить в данную школу или нет:) P.S: Мое мнение стоит:)

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