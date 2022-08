1 2 3 4 5

9900 за 4 месяца обучения с онлайн платформой, Личным кабинетом и онлайн домашкой? Как говорил один известный герой мультсериала "Shut up and take my money!" Рекомендую сначала всем попробовать (благо первое занятие бесплатное), а потом уже решать стоит ли ходить в данную школу или нет:) P.S: Мое мнение стоит:)