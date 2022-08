Можно изучать язык самостоятельно. Но ни один самоучитель и ни одна компьютерная программа не заменит живого общения с преподавателем.



Языковая школа ILS предлагает продуктивные групповые занятия по английскому языку для взрослых по программам: General English Course и Light Course.



General Course - Starter - курсы английского с нуля для тех взрослых, кто ранее английский никогда не изучал. После прохождения полного General Course вы сможете получить фундаментальные систематизированные знания. Целостная структура языка формируется посредством максимального погружения студентов в языковой процесс.



Light Course идеально подходит тем, у кого есть базовые знания, но недостаточно регулярной языковой практики