International Language School

Дата основания

2004 г.

Минимальная стоимость

670 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

670 ₽/ак.час

Можно изучать язык самостоятельно. Но ни один самоучитель и ни одна компьютерная программа не заменит живого общения с преподавателем.

Языковая школа ILS предлагает продуктивные групповые занятия по английскому языку для взрослых по программам: General English Course и Light Course.

General Course - Starter - курсы английского с нуля для тех взрослых, кто ранее английский никогда не изучал. После прохождения полного General Course вы сможете получить фундаментальные систематизированные знания. Целостная структура языка формируется посредством максимального погружения студентов в языковой процесс.

Light Course идеально подходит тем, у кого есть базовые знания, но недостаточно регулярной языковой практики

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс английского языка 1 ч. 670 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, район Митино, метро Митино, ул. Митинская, д. 36 к.1 (Офисный центр "Ковчег"), 5 этаж, офис 509 не указано Записаться на урок

Отзывы

Petr-Ivanchenko
3 года назад
Школа ILS удивила необычными методиками преподавания иностранного языка. Интересно и эффективно!
Nikitos
3 года назад
Любимая школа в любимом Митино) Начал учить английский с нуля, уже достиг уровня pre-intermediate и продолжаю учить дальше. Рекомендую!

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