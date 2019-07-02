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Можно изучать язык самостоятельно. Но ни один самоучитель и ни одна компьютерная программа не заменит живого общения с преподавателем.
Языковая школа ILS предлагает продуктивные групповые занятия по английскому языку для взрослых по программам: General English Course и Light Course.
General Course - Starter - курсы английского с нуля для тех взрослых, кто ранее английский никогда не изучал. После прохождения полного General Course вы сможете получить фундаментальные систематизированные знания. Целостная структура языка формируется посредством максимального погружения студентов в языковой процесс.
Light Course идеально подходит тем, у кого есть базовые знания, но недостаточно регулярной языковой практики
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|1 ч.
|670 за курс
|Адрес
|График работы
|Москва, район Митино, метро Митино, ул. Митинская, д. 36 к.1 (Офисный центр "Ковчег"), 5 этаж, офис 509
|не указано
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