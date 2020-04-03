В процессе обучения Novakid использует максимально эффективный и зарекомендовавший себя во всем мире ​коммуникативный подход ​(communicative approach) в сочетании с техникой полного физического реагирования (total physical response​ ​approach​ ​—​ ​​TPR​).

Занятия в Novakid индивидуальны. Во время урока ученик получает ​полное внимание преподавателя​. Это означает, что есть больше возможностей увлечь ученика реальным общением, больше обратной​ ​связи​ ​от​ ​учителя​. Таким образом достигается высокая эффективность обучения.

Все преподаватели нашей школы - носители языка​, что обеспечивает ускоренное развитие языковых навыков ученика благодаря полному погружению в языковую среду. Уже с самого первого занятия преподаватель мотивирует ученика ​к​ общению​ на​ английском ​языке.

Novakid разработан не только для продвинутых учеников, уже говорящих на языке, но и для начинающих учеников, изучающих язык с “нуля”. Во время урока, преподаватели используют различные подходы вовлечения ученика, такие как визуальная поддержка, техники физического реагирования TPR, а также интерактивные обучающие игры.

Для развития навыков чтения Novakid​ использует современный подход blended phonics, который применяется для изучения звучания букв в дополнение к их названию, что позволяет ученикам начать читать быстрее. ​Цифровая ручка Novakid​ ​используется​ ​для​ ​того,​ ​чтобы​ ​развивать​ ​навыки ​письма.