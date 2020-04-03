Дата основания
- г.
Минимальная стоимость
3900 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
- ₽/ак.час
В процессе обучения Novakid использует максимально эффективный и зарекомендовавший себя во всем мире коммуникативный подход (communicative approach) в сочетании с техникой полного физического реагирования (total physical response approach — TPR).
Занятия в Novakid индивидуальны. Во время урока ученик получает полное внимание преподавателя. Это означает, что есть больше возможностей увлечь ученика реальным общением, больше обратной связи от учителя. Таким образом достигается высокая эффективность обучения.
Все преподаватели нашей школы - носители языка, что обеспечивает ускоренное развитие языковых навыков ученика благодаря полному погружению в языковую среду. Уже с самого первого занятия преподаватель мотивирует ученика к общению на английском языке.
Novakid разработан не только для продвинутых учеников, уже говорящих на языке, но и для начинающих учеников, изучающих язык с “нуля”. Во время урока, преподаватели используют различные подходы вовлечения ученика, такие как визуальная поддержка, техники физического реагирования TPR, а также интерактивные обучающие игры.
Для развития навыков чтения Novakid использует современный подход blended phonics, который применяется для изучения звучания букв в дополнение к их названию, что позволяет ученикам начать читать быстрее. Цифровая ручка Novakid используется для того, чтобы развивать навыки письма.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Дошкольная программа, 0 уровень
|10 ч.
|3900 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Москва, Центральная зона, метро Боровское шоссе, территория инновационного центра Сколково, Большой Бульвар, д. 42 стр. 1, офис 3В0202 309
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
Отзывы
sibellina
3 апреля 2020 | 17:09
Хотела поделиться своим негативным опытом сотрудничества с этой школой. Увидела таргет рекламу в инстаграм и решила записать на пробный урок свою пятилетнюю дочь в эту школу , пробный урок назначили на следующий день, урок в принципе мне понравился , единственное смущало , что длится он 25 мин , можно было чуть дольше , после урока у меня возникло несколько вопросов и я задала их в чате , но не получив быстрого ответа отправилась заниматься своими делами . Через пару часов я получила звонок от менеджера данной школы и задала вопросы ей : 1. На сколько я поняла подписка включает в себя 4 недели , а какое кол-во занятий входит в 4 недели я не нашла , я хотела бы , чтобы моя дочь занималась на ежедневной основе , на что получила ответ , что заниматься вы можете хоть каждый день , но мы рекомендуем начать с 3х раз в неделю , НО НИ КТО НЕ УТОЧНЯЛ , ЧТО КОЛ-ВО УРОКОВ ЗАВИСИТ ОТ СТОИМОСТИ ПОДПИСКИ ! Я несколько раз уточняла , но менеджер мне отвечала двусмысленно ! И ни разу не сказала , что если вы хотите заниматься ежедневно , то и оплачивать нужно будет не 3950 руб. . Я произвела оплату , после чего попыталась забронировать урок на следующий день , и не смогла этого сделать , т.к. ближайшее свободное время у преподавателя было через неделю , я обратилась в чат к менеджеру с просьбой о возврате денежных средств , она предлагала записать меня самостоятельно , я несколько раз ей писала в переписке о возврате , но так и не получила ответа, после чего решила не тратить свои нервы и отзаниматься уже эти 8 занятий по 25 минут за 3950 руб , мне кажется это не обоснованно дорого за начальный уровень , хоть они и говорят , что это же НОСИТЕЛИ ЯЗЫКА - филиппинки с азиатским акцентом (очень смешно) , для 0 уровня не играет ни какой роли носитель это или нет. В общем неприятное впечатление у меня от этой школы . Не рекомендую !
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