NovaKid

Дата основания

- г.

Минимальная стоимость

3900 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

- ₽/ак.час

В процессе обучения Novakid использует максимально эффективный и зарекомендовавший себя во всем мире ​коммуникативный подход ​(communicative approach) в сочетании с техникой полного физического реагирования (total physical response​ ​approach​ ​—​ ​​TPR​).

Занятия в Novakid индивидуальны. Во время урока ученик получает ​полное внимание преподавателя​. Это означает, что есть больше возможностей увлечь ученика реальным общением, больше обратной​ ​связи​ ​от​ ​учителя​. Таким образом достигается высокая эффективность обучения.

Все преподаватели нашей школы - носители языка​, что обеспечивает ускоренное развитие языковых навыков ученика благодаря полному погружению в языковую среду. Уже с самого первого занятия преподаватель мотивирует ученика ​к​ общению​ на​ английском ​языке.

Novakid разработан не только для продвинутых учеников, уже говорящих на языке, но и для начинающих учеников, изучающих язык с “нуля”. Во время урока, преподаватели используют различные подходы вовлечения ученика, такие как визуальная поддержка, техники физического реагирования TPR, а также интерактивные обучающие игры.

Для развития навыков чтения Novakid​ использует современный подход blended phonics, который применяется для изучения звучания букв в дополнение к их названию, что позволяет ученикам начать читать быстрее. ​Цифровая ручка Novakid​ ​используется​ ​для​ ​того,​ ​чтобы​ ​развивать​ ​навыки ​письма.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Дошкольная программа, 0 уровень 10 ч. 3900 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, Центральная зона, метро Боровское шоссе, территория инновационного центра Сколково, Большой Бульвар, д. 42 стр. 1, офис 3В0202 309 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

Отзывы

sibellina
3 апреля 2020 | 17:09
Хотела поделиться своим негативным опытом сотрудничества с этой школой. Увидела таргет рекламу в инстаграм и решила записать на пробный урок свою пятилетнюю дочь в эту школу , пробный урок назначили на следующий день, урок в принципе мне понравился , единственное смущало , что длится он 25 мин , можно было чуть дольше , после урока у меня возникло несколько вопросов и я задала их в чате , но не получив быстрого ответа отправилась заниматься своими делами . Через пару часов я получила звонок от менеджера данной школы и задала вопросы ей : 1. На сколько я поняла подписка включает в себя 4 недели , а какое кол-во занятий входит в 4 недели я не нашла , я хотела бы , чтобы моя дочь занималась на ежедневной основе , на что получила ответ , что заниматься вы можете хоть каждый день , но мы рекомендуем начать с 3х раз в неделю , НО НИ КТО НЕ УТОЧНЯЛ , ЧТО КОЛ-ВО УРОКОВ ЗАВИСИТ ОТ СТОИМОСТИ ПОДПИСКИ ! Я несколько раз уточняла , но менеджер мне отвечала двусмысленно ! И ни разу не сказала , что если вы хотите заниматься ежедневно , то и оплачивать нужно будет не 3950 руб. . Я произвела оплату , после чего попыталась забронировать урок на следующий день , и не смогла этого сделать , т.к. ближайшее свободное время у преподавателя было через неделю , я обратилась в чат к менеджеру с просьбой о возврате денежных средств , она предлагала записать меня самостоятельно , я несколько раз ей писала в переписке о возврате , но так и не получила ответа, после чего решила не тратить свои нервы и отзаниматься уже эти 8 занятий по 25 минут за 3950 руб , мне кажется это не обоснованно дорого за начальный уровень , хоть они и говорят , что это же НОСИТЕЛИ ЯЗЫКА - филиппинки с азиатским акцентом (очень смешно) , для 0 уровня не играет ни какой роли носитель это или нет. В общем неприятное впечатление у меня от этой школы . Не рекомендую !

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