Школа английского Skype-study.com

Доступные цены
Бесплатный пробный урок

Дата основания

2011 г.

Минимальная стоимость

5250 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

550 ₽/ак.час

Наша цель - Ваш прогресс в английском! Мы очень стараемся, чтобы уроки по скайпу были интересными, эффективными и недорогими. Английский сегодня нужен всем и мы готовы а, главное, очень хотим Вам помочь в его изучении!

Наша команда профессиональных преподавателей успешно работает с 2011 года, мы не перестаем совершенствовать свои знания и навыки, используем только новые прогрессивные методики в обучении. Наше главное отличие - индивидуальный подход!

Программа курса может меняться в зависимости от пожеланий и потребностей каждого студента, Вы сами можете вносить коррективы, обсудив с преподавателем конечно.

Онлайн школа английского языка Skype-study.com предлагает различные обучающие курсы по Skype такие как разговорный, бизнес, английский для детей, курс для путешествий, курс подготовки к государственным и международным экзаменам. Пробный урок всегда бесплатный!

Оплата возможна от одного занятия, при оплате 10 уроков - скидка!

Почему студенты выбирают нас:

  • индивидуальная программа для каждого студента
  • бесплатный пробный, ознакомительный урок
  • высокая эффективность занятий
  • доступные цены от 520 руб индивидуальный урок
  • возможна оплата по одному уроку, и скидки при покупке 10 занятий
  • профессиональные преподаватели, создающие дружескую атмосферу и разумную строгость
  • гибкий график, бесплатный перенос и отмена занятий
  • все материалы для обучения предоставляются бесплатно в электронном варианте
  • замена преподавателя по желанию студента

Мы любим свою работу, наших студентов и преподавателей!

All you need is Love and English :)

Ждем на уроках!

 

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Разговорный курс 10 ч. 5250 за курс
Бизнес/ подготовка к экзаменам 10 ч. 5980 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва не указано Записаться на урок

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