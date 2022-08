Наша цель - Ваш прогресс в английском! Мы очень стараемся, чтобы уроки по скайпу были интересными, эффективными и недорогими. Английский сегодня нужен всем и мы готовы а, главное, очень хотим Вам помочь в его изучении!

Наша команда профессиональных преподавателей успешно работает с 2011 года, мы не перестаем совершенствовать свои знания и навыки, используем только новые прогрессивные методики в обучении. Наше главное отличие - индивидуальный подход!

Программа курса может меняться в зависимости от пожеланий и потребностей каждого студента, Вы сами можете вносить коррективы, обсудив с преподавателем конечно.

Онлайн школа английского языка Skype-study.com предлагает различные обучающие курсы по Skype такие как разговорный, бизнес, английский для детей, курс для путешествий, курс подготовки к государственным и международным экзаменам. Пробный урок всегда бесплатный!

Оплата возможна от одного занятия, при оплате 10 уроков - скидка!

Почему студенты выбирают нас:

индивидуальная программа для каждого студента

бесплатный пробный, ознакомительный урок

высокая эффективность занятий

доступные цены от 520 руб индивидуальный урок

возможна оплата по одному уроку, и скидки при покупке 10 занятий

профессиональные преподаватели, создающие дружескую атмосферу и разумную строгость

гибкий график, бесплатный перенос и отмена занятий

все материалы для обучения предоставляются бесплатно в электронном варианте

замена преподавателя по желанию студента

Мы любим свою работу, наших студентов и преподавателей!

All you need is Love and English :)

Ждем на уроках!