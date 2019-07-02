+7 (499) 995-06-56
Copyright © 2019 Study.ru Все права защищены.
Наша цель - Ваш прогресс в английском! Мы очень стараемся, чтобы уроки по скайпу были интересными, эффективными и недорогими. Английский сегодня нужен всем и мы готовы а, главное, очень хотим Вам помочь в его изучении!
Наша команда профессиональных преподавателей успешно работает с 2011 года, мы не перестаем совершенствовать свои знания и навыки, используем только новые прогрессивные методики в обучении. Наше главное отличие - индивидуальный подход!
Программа курса может меняться в зависимости от пожеланий и потребностей каждого студента, Вы сами можете вносить коррективы, обсудив с преподавателем конечно.
Онлайн школа английского языка Skype-study.com предлагает различные обучающие курсы по Skype такие как разговорный, бизнес, английский для детей, курс для путешествий, курс подготовки к государственным и международным экзаменам. Пробный урок всегда бесплатный!
Оплата возможна от одного занятия, при оплате 10 уроков - скидка!
Почему студенты выбирают нас:
Мы любим свою работу, наших студентов и преподавателей!
All you need is Love and English :)
Ждем на уроках!
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Разговорный курс
|10 ч.
|5250 за курс
|Бизнес/ подготовка к экзаменам
|10 ч.
|5980 за курс
|Адрес
|График работы
|Москва
|не указано
Чтобы оставить свой отзыв и дать свою оценку пройдите авторизацию на сайте!