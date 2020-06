Sydney is the largest Australian city, but it is not the capital of Australia. Similar to the US that has a purpose-built capital (Washington), Australia chose to build its capital (Canberra) in between two largest cities (Sydney and Melbourne).

Сидней –это крупнейший город Австралии, но он не является столицей. Следуя американскому примеру строить город-столицу, Австралия построила свою столицу (Канберу) между двумя крупнейшими городами (Сиднеем и Мельбурном).

Sydney is a very pretty city. However, unlike Moscow or St Petersburg, Sydney’s beauty does not come from its historical buildings or unique architecture. Being just over 200 years old, Sydney does not have as much history as most European cities do. Sydney’s beauty comes from its amazing coastline.

Сидней очень красив, но, в отличие от Москвы или Петербурга, красота Сиднея не в исторических зданиях или архитектуре. Так как Сиднею всего 200 с небольшим лет, у него сравнительно мало истории по сравнению с большинством европейских городов. Красота Сиднея в его потрясающем побережье.

Sydney was originally built around the harbour, which happens to be the world’s largest natural harbour. It means that many Sydneysiders and visitors are often not too far from the water and can either walk to it, or drive to it.

Сидней был построен вокруг гавани, которая, кстати, самая крупная природная гавань в мире. Это означает, что многим сиднейцам рукой подать до воды. Они могут либо дойти до нее, либо доехать на машине.

There are more than 70 beaches in Sydney. Probably the most well-known ones are Bondi beach, and Manly Beach. They are very large and can easily be accessed by public transport, which makes them very popular among tourists and locals, who do not want to be looking for parking.

В Сиднее более 70 пляжей. Пожалуй, наиболее известные из них – это пляж Бондай и пляж Мэнли. Они очень большие и до них легко добраться на общественном транспорте. Это делает эти пляжи очень привлекательными для туристов и местных, кто не хочет искать парковку рядом с пляжем.

Like many other large cities in the world, Sydney has a CBD (Central Business District), which has many tall buildings, museums and many offices. It is very busy during the work week, and gets much quieter on the weekends. In addition to CBD, there are other business hubs throughout the city – some are located on the North Shore of Sydney, and some in the West.

Как и большинство больших городов, в Сиднее есть Центральный Деловой Район. В нем вы найдете много больших зданий, музеев и оффисов. Этот район очень оживлен во время рабочей недели и заметно пустеет на выходных. Помимо центрального делового района в Сиднее есть и другие деловые районы. Некоторые из них располагаются на севере Сиднея, а некоторые – на западе.

In addition to the coastline, Sydney has some nice parks. So when you look on Sydney from above, it looks quite green. This makes Sydney a pleasant place to live and raise a family.

Помимо побережья, в Сиднее много парков. Поэтому, если Вы будете смотреть на Сидней сверху, то он Вам покажется очень зеленым. Это делает Сидней очень приятным местом для жизни и для воспитания детей.

A big difference between Russian cities and Sydney is that most people in Sydney live in smaller buildings. In fact, Sydney is often called a ‘city of villages’, as most Sydney does not look like a large city. Sydney-siders are very proud of this ‘village’ feel and see it as a big contributor to a good work-life balance. The downside of this ‘village feel’ is that the city is very spread-out, and it can take you a long time to get from one end of the city to another end.

Большая разница между российскими городами и Сиднеем в том, что в Сиднее люди живут в небольших зданиях. Сидней даже называют ‘город деревнь’, так как большинство города не выглядит, как мегаполис. Сиднейцы очень гордятся спокойствием своего города и считают, что это важная составляющая хорошего баланса между работой и отдыхом. Однако, обратная сторона этого спокойствия – это то, что Сидней занимает большую площадь и у Вас может уйти много времени, чтобы добраться из одного района города в другой.

When people think of Sydney, they think about the iconic landmarks- the Opera House and the Harbour Bridge. These symbols of Sydney are located next to each other, which is very convenient for tourists.

Многие, думая о Сиднее, представляют себе Оперу и Мост. Эти символы Сиднея расположены рядом с друг другом, что очень удобно для туристов.

Sydney is a very multicultural place. You can see people of all nationalities and races in Sydney. In fact, more than 30% of Sydney population was born overseas. This makes Sydney very vibrant, as there are different restaurants, holidays, traditions, etc. Sydney is definitely worth visiting at at least once.

Сидней – очень многонациональный город. Вы увидете людей из разных уголков мира. Статистика показывает, что более 30% всех сиднейцев родились в другой стране. Это делает Сидней очень ярким, так как вы можете посещать разные рестораны, наблюдать за праздниками и традициями других культур, и тд.

Сидней точно стоит посетить хотя бы один раз.