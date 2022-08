Рассказ на тему «Рождество в Великобритании» на английском языке полезен для учащихся, так как помогает расширить лексический запас по определенной теме. Чтобы лучше понять содержание можно обращаться к переводу. Текст содержит культурологическую информацию и помогает ознакомиться с культурой страны изучаемого языка, узнать, как в Великобритании отмечают Рождество Христово, какие традиции и обычаи присущи этому празднику.

Christmas Day is a family holiday in Great Britain. Traditionally, everyone gives each other presents; the British decorate their houses, put up Christmas Trees, and children write letters to Santa Claus.

Рождество в Великобритании – семейный праздник. Традиционно все дарят друг другу подарки; британцы украшают дома, ставят елки, а дети пишут письма Санта Клаусу.

Christmas is celebrated on December 25, but everyone gets ready for it long before that. The pre-Christmas period is called Advent, which starts four weeks before the holiday.

Рождество отмечается 25 декабря, но подготовка к нему начинается задолго до этого. Такой предрождественский период называется Адвент, который начинается за четыре недели до праздника.

The symbol of Advent is a wreath with 4 candles, each of which is lit one at a time every Sunday. They are kept alight until Christmas Eve.

Символ Адвента – венок с 4 свечами, каждая из которых зажигается по одной в каждое воскресенье. Так они остаются зажженными до рождественского вечера.

The holiday is impossible without gifts. For that reason, there are sales on Christmas Eve in all cities in England. Shop windows are decorated with figures of angels, Santa Claus, snowmen.

Этот праздник не возможен без подарков. Поэтому в Рождество во всех городах Англии начинаются распродажи. Витрины магазинов украшаются фигурками ангелов, Санта Клауса, снеговиками.

Streets are overcrowded; there are fairs and feasts for children on the squares. On Trafalgar Square, in the center of London, a huge Christmas tree is put up every year, which is a gift from the Government of Norway.

Улицы переполнены; на площадях устраивают ярмарки и праздники для детей. На Трафальгарской площади в центре Лондона ежегодно ставят огромную елку, которая является подарком от Норвежского правительства.

As previously mentioned, Christmas is the family holiday and it is celebrated with loved ones.

Как уже упоминалось, Рождество - семейный праздник, и его принято отмечать в кругу близких людей.

There's a popular belief amongst the English: a good year beginning makes the whole year good. That’s why Christmas dinner has a variety of dishes, amongst them is plum pudding. Traditionally it was composed of thirteen ingredients, symbolizing Jesus and the Twelve Apostles in Catholic teaching.

Среди Англичан есть поверье: если начало года будет хорошим, то так пройдет и весь год. Поэтому Рождественский ужин – огромное разнообразие блюд, среди которых обязательно есть рождественский пудинг. Традиционно в его состав входят тринадцать ингредиентов, тем самым символизируя в Католической вере Иисуса и двенадцать Апостолов.

The second Christmas day is called “Boxing day”. The reason is that Santa puts the presents under the Christmas tree during the night of the 25th to the 26th of December and the next day, all unpack their present boxes.

Второй день Рождества называется «Днем подарков» (дословно: день коробок). Такое название объясняется тем, что в ночь с 25 на 26 декабря Санта Клаус кладет подарки под елку, и на следующий день все распаковывают подарочные коробки.

One more symbol of the holiday is stockings hanging up on the mantel. A legend is connected to this tradition. Once, Santa delivered gifts, and when getting through a fireplace, he accidentally dropped some gold coins into stockings that were drying there.

Еще один символ праздника – чулки, развешанные над камином. С этой традицией связана одна легенда. Однажды Санта разносил подарки, и, проходя через камин, он случайно уронил золотые монетки в чулки, которые там сушились.

On Christmas Eve, before going to bed, children, in the hopes of getting better presents, leave biscuits or pieces of pie and some milk near the mantel for Santa plus a carrot for his deer Rudolf.

В сочельник, перед тем, как пойти спать, дети оставляют для Санты печенье или пирог с молоком, а также морковку для его оленя Рудольфа, чтобы получить хорошие подарки.

Christmas Day is a time for miracles and realization of wishes. On this day everyone gives not only gifts but also postcards. To give cards is an English tradition that showed up in the 19th century when the first Christmas card was printed.

Рождество – время чудес и исполнения желаний. В этот день не только дарят друг другу подарками, но и обмениваются открытками. Дарить открытки – английская традиция, которая появилась еще в 19 веке, когда была напечатана первая рождественская открытка.

And of course, everyone wishes each other “Merry Christmas and Happy New Year!”.

И, конечно же, все желают друг другу «Веселого Рождества и счастливого Нового Года!».

