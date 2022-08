Рассказ на тему «Празднование Нового года в России» на английским языке пригодится для тех, кто хочет пополнить свой словарный запас и расширить знания по предложенной теме. А также поможет рассказать о родной стране, используя английскую речь.

New Year’s in Russia is celebrated on December 31 and it is probably the most exciting holiday of the year. Russian New Year’s traditions are quite specific and differ from most of the world because in our country New Years is more popular than Christmas. Christmas, on the other hand, is celebrated on January 7, not on the 25th of December. Russian Orthodox Church uses the 'Julian' calendar for religious celebration days, which is why the date is different.

Новый год в России отмечается 31 декабря, и это, пожалуй, самый захватывающий праздник в течение года. Русские новогодние традиции довольно специфичны и отличаются от традиций других государств, потому что в нашей стране Новый год более популярен, чем Рождество. Рождество же празднуется 7 января, а не 25 декабря. Русская Православная Церковь использует «Юлианский» календарь для религиозных праздников, поэтому дата отличается.

In our country, New Year is a public holiday, during which most companies and offices are closed. Also, every city has special New Year’s celebratory events - concerts for kids, performances, different holiday fairs. The streets are decorated with fir trees and lights.

В нашей стране Новый год - это государственный праздник, в этот день большинство компаний и офисов закрыты. В каждом городе проводятся специальные новогодние мероприятия - детские концерты, спектакли, различные праздничные ярмарки. Улицы украшены елками и огнями.

New Year is a family holiday, celebrated usually at home in a circle of close relatives and friends. Preparation for the holiday begins in the middle of December. People carefully plan their celebration and buy presents. Almost every family buys a New Year fir tree, which stands in the corner of the room and is decorated with glass toys, sweets, and garlands.

Новый год - это семейный праздник, который обычно отмечают дома, в кругу близких родственников и друзей. Подготовка к празднику начинается в середине декабря. Люди тщательно планируют этот день и приобретают подарки. Почти каждая семья устанавливает новогоднюю елку, которая стоит в углу комнаты и украшена стеклянными игрушками, конфетами и гирляндами.

On the 31th of December most of the people start the celebration around 10 pm. Everyone gathers at the table to remember the outgoing year and its happy moments, to discuss future plans and tell each other best wishes in the upcoming year.

31 декабря большинство людей начинают празднование около 10 часов вечера. Все собираются за столом, чтобы вспомнить уходящий год и его лучшие моменты, обсудить планы на будущее и высказать друг другу наилучшие пожелания в наступающем году.

New Year's dinner usually includes Russian traditional dishes: Olivier salad, dressed herring, sparkling wine, and tangerines.

Новогодний ужин обычно включает в себя традиционные русские блюда: салат оливье, сельдь под шубой, игристое вино и мандарины.

An irreplaceable part of the New Year's celebration is a special president’s speech, which begins 5 minutes before midnight. It is about the events of the year, achievements and hopes for a better future. When the clock strikes midnight, people start to toast with champagne and wish each other “Happy New Year”, while listening to the national anthem.

Незаменимой частью празднования Нового года является специальная президентская речь, которая начинается за 5 минут до полуночи. В ней президент говорит о событиях года, достижениях и надеждах на лучшее будущее. Когда часы бьют полночь, люди начинают пить шампанское и желают друг другу «счастливого нового года», слушая гимн страны.

The symbol of a Russian New Year is Ded Moroz (Father Frost), which is a national version of Santa Claus. He is believed to bring gifts to well-mannered children, delivering them in person on New Year's Day. That’s why some people love to dress up for their kids as Ded Moroz. He also has a granddaughter, Snegurochka (Snow Maiden). Their residence is considered to be the town of Veliky Ustyug, Vologda Oblast. Together they spread the festive mood.

Символ русского Нового года — Дед Мороз, который является национальной версией Санта Клауса. Считается, что он приносит подарки воспитанным детям, доставляя их лично в Новый год. Вот почему некоторые люди любят наряжаться для своих детей в костюм Деда Мороза. У него также есть внучка Снегурочка. Считается, что их резиденция находится в Великом Устюге, Вологодская область. Вместе они дарят праздничное настроение.

Especially colorful celebrations are held in Moscow and Saint Petersburg. Some people like to go outside to watch bright fireworks.

Особенно красочные торжества проходят в Москве и Санкт-Петербурге. Некоторые люди любят выходить на улицу, чтобы посмотреть яркие фейерверки.

Also, there is an informal holiday, The Old New Year which is celebrated as the start of the New Year by the Julian calendar. This tradition dictates not to take down the Christmas tree until then. So a Russian New Year’s celebration lasts for almost two weeks.

Также существует неофициальный праздник, он называется Старый Новый год и отмечает начало Нового года по юлианскому календарю. Эта традиция предписывает не убирать елку до этого дня. Таким образом, празднование русского Нового года длится почти две недели.

For many people in our country, New Year is a special day. It is a time when people make wishes and plans for the future, say good-bye to the past and have an opportunity to relax. It is a great holiday.

