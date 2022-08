Изучая английский язык, нельзя не интересоваться английской культурой. Топик на тему «Как в Британии празднуют новый год» на английском языке с переводом поможет ближе познакомиться с традициями нового года в Соединенном королевстве.

In Great Britain, the New Year is celebrated from the evening of December 31st until January 1st on the Gregorian calendar. In England, this holiday is not as widely celebrated as it is in Russia, because Christmas is more important for the British. This is why people do not give each other presents on this day. Of course, family members can exchange inexpensive souvenirs. However, they do not make a big affair of New Year's Eve. People spend the evening mostly with friends.

Новый год в Великобритании отмечается в ночь с 31 декабря на 1 января по Григорианскому календарю. В Англии этот праздник отмечается не такшироко, как в России, так как для Британцев Рождество считается более важным. Поэтому подарки в этот день друг другу дарить не принято. Конечно, в кругу семьи можно обменяться недорогими сувенирами. Но пышного торжества на новый год не устраивают. Вечер проводят преимущественно с друзьями.

The magic atmosphere remains with Christmas decorations: the Christmas tree, candles, mistletoe.

Волшебную атмосферу поддерживают украшения, оставшиеся еще с Рождества: елка, свечи, ветви омелы.

In London, every year, they put on a fireworks show, which may be observed from the city's main square. If you want to get a spectacular view of the show, you can go to the special observation deck, but you should pay to enter there. New Year’s dinner of the English is not very different from the Christmas one. They have the same simple and nourishing dishes, among which traditionally is roast turkey.

В Лондоне ежегодно устраивают шоу с фейерверком, за которым можно понаблюдать с главной площади города. Если вы хотите более зрелищный вид на представление, то можно пойти на специальную обзорную площадку, но вход туда платный. Новогодний стол англичан мало чем отличается от рождественского. Здесь все те же простые и сытные блюда, среди которых традиционно присутствуетжареная индейка.

In Scotland, they love New Year’s more than in England and consider it as the main winter holiday. This is why the preparation for New Year’s is important and they carefully design the celebration. The celebration of New Year's Eve is called "Hogmanay".

В Шотландии Новый год любят больше, чем в Англии, и считают его главным зимним праздником. Потому подготовка к новому году очень важна,и они тщательно продумывают торжество. Празднование нового года у них называется «Хогманай».

The Scots always do a spring cleaning, throwing out all the old and unnecessary things, as they believe that all negative emotions go away with it. Before New Year’s, the Scots finish all the work.

Шотландцы обязательно делают генеральную уборку, выкидывая все старые и ненужные вещи, так как считают, что вместе с этим уходят все негативныеэмоции. До наступления Нового года шотландцы завершают все дела.

