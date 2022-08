Тематические топики на английском подходят для расширения словарного запаса. Их так же можно использовать как образец для написания сочинений или составления рассказа на английском, например, на тему «Почему я люблю новый год».

New Year’s is a holiday that is celebrated around much of the world. Many people associate this day with presents, family gatherings, and miracles.

Новый год – праздник, который отмечается почти во всем мире. Этот день у многих ассоциируется с подарками, ужином в семейном кругу, и волшебством.

During this period, the atmosphere is cozy and fairy-tale like: there is snow, decorated streets, and decorated houses. It is filled with fun and cheer.Children look forward to the arrival of this holiday because it marks a vacation break from school and is a time during which they can spend time with friends at such activities as skating, snowball fights, and building snowmen.

В это время атмосфера очень уютная, и похожа на сказочную: снег, украшенные улицы и дома. Повсюду царят радость и веселье. Больше всего этот праздник ждут дети, так как в это время начинаются каникулы и можно проводить больше времени с друзьями, катаясь на коньках, играя в снежки или лепя снеговика.

People love New Year’s and prepare for it in advance. They put up and decorate a New Year's tree, buy presents, exchange holiday greetings and prepare a special holiday meal.

Все любят Новый год и готовятся к нему заранее. Дома ставят и украшают елку, покупают подарки, поздравляют друг друга и готовят праздничные блюда.

As the time nears midnight on New Year's Eve, things become more interesting. There is a tradition in many countries to “ring out” the old year out and “see in” a new one at midnight.

Самое интересное начинается ближе к полуночи, в саму новогоднюю ночь. Во многих странах есть традиция – в полночь провожать старый год, а затем встречать новый.

Many people make a wish by writing something on a scrap of paper which they then burn. Fire, they believe, symbolizes freedom of what was, old things, and with it are carried away all of one's sadness and troubles. It is a time for new hopes and dreams. This is why I like the New Year holiday.

Многие загадывают желания, записывая их на листочке, который затем сжигают. Считается, что огонь символизирует освобождение от всего, что было, от всего старого, и вместе с этим уходят все печали и проблемы. Это время новых надежд и мечтаний. Вот почему я люблю новый год.

Репетитор по английскому языку в Москве на Study.ru.

В базе 102 репетиторов со средней ценой 1133